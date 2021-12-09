Дебют Лунева за «Байер» и победа более мотивированного «Айнтрахта»: новая попытка выиграть 50 миллионов

Прогноз: «Айнтрахт» победит и тотал меньше 3,5 за 3.55.

Для команды из второй корзины у «Айнтрахта» все сложилось удачно в Лиге Европы. Перед последним туром немцы опережают на два очка «Олимпиакос», и им достаточно ничьей, чтобы сохранить лидерство. В бундеслиге у Франкфурта, правда, дела не так хороши, 12-е место после 14 туров — явно не то, на что рассчитывали его болельщики. «Фенербахче» летом пригласил португальского тренера Перейру, но прогресса в результатах пока нет. В Турции команда, за которую с этого года играет Озил, все так же третья, в ЛЕ выше 3-го места в группе ей не подняться. Ставим тут на более мотивированную команду.

Прогноз: ничья за 3.75.

Здесь обе команды хоть и лидируют, но еще не гарантировали себе выход из группы: у «Црвены Звезды» 10 очков, у «Браги» — 9, у датского «Мидтьюлланда» — 8. При таких раскладах ничья сегодня не устраивает португальцев, ведь в параллельном матче датчане наверняка обыграют худшую команду группы «Лудогорец». Но победить «Црвену Звезду» сложно: чемпион Сербии редко терпит поражения и в целом, мало пропускает. А вот про «Брагу такого сказать нельзя. В этой ЛЕ португальцы пропустили 8 голов — наравне с “Лудогорцем”. А “Бенфика” им недавно вкатила 6 мячей в чемпионате. Силы тут примерно равны, но, кажется, у сербов получится удержать нужный им результат.

Прогноз: ничья за 3.60.

У «Селтика» были проблемы в начале сезона: важные для команды игроки уходили, а на замену им никого не покупали. Плюс пошли травмы, начались и поражения. Казалось, нового тренера Постекоглу из Австралии ждет скорая отставка. Но с октября все стабилизировалось, за два месяца шотландцы проиграли только один раз «Байеру» (и то, все решили голы в самой концовке). Да, в группе уже выше 3-го места не подняться, но в целом прогресс есть. «Бетис» — приятный сюрприз в чемпионате Испании, команда Пеллегрини уже третья. Недавно севильцы даже одолели «Барселону» на «Камп Ноу». Много забивает в этом сезоне Хуанми, в прошлом сезоне у него было всего 4 гола, в, а в этом уже 11. Но «Бетису» тоже особо ничего не надо в этой встрече, ничья будет здесь логичным исходом.

Прогноз: «Ференцварош» победит за 4.00.

Мимо первого матча Лунева за «Байер» мы пройти никак не могли. Да-да, экс-вратарь «Зенита» наконец сыграет за свою новую команду, пусть и спустя 5 месяцев после перехода. Основным голкипером Леверкузена является финн Градецки, и пропускает он немного (19 голов в 14 турах бундеслиги). Но еще больше «Байер» славится атакой. Шик, Диаби, Виртц — когда эти парни на поле, ждите голов. В выходные леверкузенцы разгромил «Гройтер» 7:1, и чех сделал покер. «Ференцварош» в этой группе последний, «Байер» — первый, и сегодняшний матч ничего не поменяет в этом раскладе. Но для хозяев это шанс хлопнуть дверью и заработать бонусные деньги в ЛЕ, вряд ли «Байер» здесь выставить основу.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Лига Европы. «Легия» — «Спартак».

Футбол. Лига Европы. «Лион» — «Глазго Рейнджерс».

Футбол. Лига Европы. «Наполи» — «Лестер».

Футбол. Лига Европы. «Реал Сосьедад» — ПСВ.

Футбол. Лига Европы. «Штурм» — «Монако».

Футбол. Лига Европы. «Генк» — «Рапид» Вена.

Футбол. Лига Европы. «Лацио» — «Галатасарай».

Футбол. Лига Европы. «Марсель» — «Локомотив».

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