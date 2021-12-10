«Динамо» рубится с «Зенитом», в Мадриде дерби, а «Спартак» едет в Сочи

Прогноз: Победа «Манчестер Сити» и тотал меньше 2.5 за 3.25

Футбол Англия 2021/2022 Тур 16, 11.12.2021, 15:30 Манчестер Сити - Вулверхэмптон -

Команда Пепа Гвардиолы — безусловный фаворит, но «волки» Бруну Лаже в последнее время твердый орешек для любого соперника. Находящийся в прекрасной форме «Ливерпуль» в предыдущем туре одержал над ними лишь скромную победу со счетом 1:0.

«Сити» играет результативно, но попробуем предсказать, что после лигочемпионской поездки в Лейпциг несмотря на ротацию «горожане» вряд ли обрушат на соперника всю мощь атак. Вместо этого действующие чемпионы страны и лидеры нынешнего сезона ограничатся победой с минимальной разницей — в один-два мяча.

Гвардиола выучил горькие уроки прошлого и очень осторожен с нагрузками для своих лидеров в этом сезоне.

Прогноз: Тотал меньше 2.5 за 2.01

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 18, 11.12.2021, 16:30 ЦСКА - Арсенал Т -

На трибунах становится тише — КДК закрыл ЦСКА на матч с туляками сектора активной поддержки после нашумевшей истории с пиротехникой и реакцией правоохранительных органов. Это не самая большая, но одна из проблем армейцев перед игрой.

Обе команды постараются уйти в зимний отпуск в приподнятом расположении духа, исход встречи выглядит непредсказуемым: ЦСКА лихорадит с начала сезона, Алексею Березуцкому не удается поставить хорошие результаты и игру на поток. Тула, оттолкнувшись от дна таблицы, под руководством Миодрага Божовича одержала две победы подряд и поднялась выше даже зоны стыковых матчей.

Результат может быть любым, хотя букмекеры и отдают явное предпочтение ЦСКА. Мы же посоветуем поставить на тотал меньше: в Москве обещают −11 градусов, и на замерзшем поле «ВЭБ Арены» вряд ли будет много конструктива, опасных моментов и забитых мячей.

Прогноз: Ничья за 3.60

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 18, 12.12.2021, 14:00 Динамо - Зенит -

Несмотря на морозы здесь никто не продрогнет: матч за зимнее лидерство в любую погоду будет горячим. Для «Динамо» пришла пора утверждения чемпионских амбиций, «Зенит» же рвется доказать, что четвертый год в России зариться на чемпионскую корону кому-то еще кроме него бесперспективно.

В предматчевых раскладах многое зависит от состояния лидеров коллектива из Санкт-Петербурга: «Зенит», разумеется, темнит с информацией о состоянии здоровья Сердара Азмуна, на костылях покидавшего стадион после встречи с «Челси», и Вендела, у которого тоже были проблемы в лигочемпионском матче. Но еще более серьезной потерей выглядит отсутствие из-за перебора карточек Ярослава Ракицкого. На стороне «Динамо» свежесть и молодость. Самое время блеснуть новоиспеченному лауреату премии «Первая пятерка» Арсену Захаряну. Смогут ли бело-голубые эффективно использовать этот фактор против чемпиона?

Матчи «Динамо» и «Зенита» часто выходят скандальными, но редко завершаются вничью — Winline предлагает интересный коэффициент на такой исход. Стратегически перед зимней паузой паритет устроит оба коллектива, хотя на поле, разумеется, 20 полевых футболистов в голубом и белом плюс два вратаря будут думать только о победе.

Прогноз: Победа ПСЖ и обе забьют за 2.70

Футбол Франция 2021/2022 Тур 18, 12.12.2021, 22:45 ПСЖ - Монако -

Времена, когда противостояние парижан и монегасков обычно означало борьбу за первое место, ушли. В эпоху футбольных супергигантов, которые могут одновременно держать в составе Месси, Мбаппе и Неймара, силы не равны, хотя мы знаем, что последний на какое-то время выбыл из-за травмы, но жизнь соперников ПСЖ это вряд ли облегчит. Дуэль все равно знаковая для Франции, тем более Париж, победоносно решающий свои задачи как на внутренней арене, так и на европейской, может и расслабиться, а «Монако» необходимо тянуться к голове турнирной таблицы, ведь именно там раздают ценные призы в виде путевок в Лигу чемпионов на следующий сезон. В Лиге Европы монегаски откровенно скучают, что не помешало им выиграть свою группу.

Для российского болельщика самое интересное — сколько времени на поле Нико Ковач отведет Александру Головину и как лидер сборной России себя проявит. Тут гораздо сложнее сделать точное предсказание в отличие от нашей ставки на матч, которая основана просто на статистике сезона.

Прогноз: Победа «Реала» и обе забьют за 4.30

Футбол Испания 2021/2022 Тур 17, 12.12.2021, 23:00 Реал - Атлетико -

Пока «Барселона» хандрит, перестраивается и переживает немыслимый еще недавно вылет из Лиги чемпионов по итогам группового турнира, выходит, мадридское дерби на время становится даже важнее Эль Класико. Смущает только отрыв «сливочных» от действующих чемпионов страны аж в 10 очков. Чтобы не выпасть из гонки за первое место уже к Рождеству, банде Симеоне, не без приключений на неделе решившей задачу выхода в лигочемпионскую весну, необходимо брать очки на «Сантьяго Бернабеу».

На руку «матрасникам» проблемы со здоровьем Карима Бензема, чье участие в воскресной игре под вопросом, но достаточно ли этого? У команды Анчелотти солидный запас прочности, а игровые проблемы, которые были у «Реала» на старте сезона, папа Карло методично решает одну за другой. Впереди красивая веха: десятая победа подряд во всех турнирах, как бы ни уперся принципиальный соперник.

Прогноз: Победа «Сочи» и обе забьют за 4.20

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 18, 13.12.2021, 19:00 Сочи - Спартак -

Болельщики «Спартака» впереди планеты всей по амплитуде эмоций. Порой траур и отчаяние от праздника и эйфории отделяют несколько недель, а то и считанные дни. После подвига в Варшаве красно-белые готовы гулять на Никольской и воздвигать памятники Александру Селихову и Рую Витории, но что будет в понедельник?

«Сочи» проиграл «Спартаку» лишь в дебютном матче Российской Премьер-лиги, далее были ничья и три победы, две из них на «Фиште». На сегодня сочинцы третьи в таблице чемпионата, а красно-белые — девятые, хотя по очкам разница выглядит не так уж серьезно: всего 5 баллов, которые можно превратить в 2 к зимней паузе. На берега Черного моря спартаковцы отправятся без главного голеадора Александра Соболева, схлопотавшего красную карточку в предыдущем туре.

Объективно команда Владимира Федотова выглядит фаворитом, что подтверждают и коэффициенты букмекеров. Но «Спартак» — это «Спартак», калейдоскоп эмоций обеспечен всем зрителям заключительного матча РПЛ перед новогодними каникулами.