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00:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Джеррард не проиграет на «Энфилде», Роналду разгромит «Норвич»: угадываем исходы матчей

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«Крылья Советов» — «Рубин»

Прогноз: «Крылья Советов» победят и тотал больше 2,5 за 3.60.

«Крылья Советов» все никак не могут выиграть после ноябрьского перерыва на сборные. С аутсайдерами «Уралом» и «Нижним Новгородом» были две ничьи, с ЦСКА случились 0:1, хотя во всех трех матчах самарцы смотрелись лучше. Но моменты надо уметь использовать, а у Сергеева, Сарвели и Зиньковского в последнее время с этим туго. «Рубин» с конца сентября ушел в затяжное пике: только две победы в последних 10 турах. От лидеров Деспотовича и Хвичи помощи в этом сезоне мало, а на одних голах новичка Дрейера (у него их, кстати, уже 7) далеко не уедешь. Часто стал ошибаться Зотов — и с «Динамо», и с «Нижним Новгородом» его ошибки привели к пропущенным голам. В последнем домашнем матче года «Крылья» с таким соперником должны прервать свою неудачную серию.

«Ливерпуль» — «Астон Вилла»

Прогноз: «Астон Вилла» не проиграет за 3.75.

«Ливерпуль», конечно, приучил, что он снова побеждает практически в каждом матче — прям как в чемпионском сезоне. Даже дав отдохнуть многим игрокам основы в ничего для них не решающем матче с «Миланом» в ЛЧ, мерсисайдцы все равно выиграли. Мощный сезон проводит Салах, у него уже 20 (!) голов во всех турнирах. Всегда готовы забить и Мане с Жотой, в крайнем случае — джокер со скамейки запасных Ориги. Но у «Астон Виллы» свой козырь и особая мотивация: ее тренер Джеррард возвращается на «Энфилд». Понятно, с каким настроем выйдут бирмингемцы. При Стиви Джи они уже выиграли три матча и уступили только «Ман Сити». Тут можно рискнуть и поставить против фаворита.

«Челси» — «Лидс»

Прогноз: «Челси» победит с разницей 2 за 3.75.

«Челси» в последнее время лихорадит, и 3:3 с «Зенитом» в ЛЧ — лучший тому пример. Да, там у лондонцев был не совсем основной состав, но с Лукаку и Вернером в основе они все равно выглядели грозно. Сам Тухель признает проблемы, одна из них в том, что команда слишком успокаивается после того, как начинает вести в счете. Без Канте и Ковачича в центре поля не получается контролировать игру так, как это обычно делает «Челси», а в обороне «синие» сейчас не так надежны. «Лидс», правда, в этом сезоне совсем не феерит. то ли команда устала от требовательного (в том числе в плане бега) футбола Бьелсы, то ли не хватает глубины состава. Но 15-е место после 15 туров — явный регресс по сравнению с прошлым сезоном (9-е место). «Челси» нельзя отпускать «Ман Сити» и «Ливерпуль» в чемпионской гонке, так что побеждать лондонцы тут обязаны.

«Норвич» — «Манчестер Юнайтед»

Прогноз: «Манчестер Юнайтед» победит с разницей 3+ за 3.75.

«Манчестер Юнайтед» тоже дал поиграть молодежи посреди недели, матч с «Янг Бойз» в ЛЧ уже ничего не решал. В АПЛ же новый главный тренер манкунианцев Рангник начал с победы. Игра с «Кристал Пэлас» была не самой простой, но гол Фреда принес три очка. Немец не ждет, что команда сразу станет прессинг-машиной, как он любит, но хочет, чтобы «МЮ» лучше контролировал ход матча и не допускал опасные контратаки. «Норвич» остается одной из худших команд АПЛ, весь чемпионат она проводит в зоне вылета. Недавняя смена тренера (пришел Смит из «Астон Виллы») чуть встряхнула «канареек», в 4 турах они набрали 5 очков (столько же было в предыдущих 11 матчах). Но бороться с топами АПЛ «Норвич» пока не готов.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон».

Футбол. Чемпионат России. ЦСКА — «Арсенал» Тула.

Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» — «Салернитана».

Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» — «Майнц».

Футбол. Чемпионат Германии. «Бохум» — «Боруссия» Д.

Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» — «Саутгемптон».

Футбол. Чемпионат России. «Ростов» — «Урал».

Футбол. Чемпионат Италии. «Венеция» — «Ювентус».

Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» — «Милан».

В завершившемся 84-м туре игры Х50 один участник угадал 10 исходов из 13. Компания Winline уже вручила игроку утешительный приз в размере 50 000 рублей.

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Андрей Санталов

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