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13:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Чарльз Оливейра — Дастин Порье: коэффициенты букмекеров на UFC 269

В ночь с 11 на 12 декабря в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 269, бой между Оливейрой и Порье пройдет после 7 часов утра воскресенья по московскому времени.

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Рейтинг букмекеров1-2. Фонбет1-2. Париматч3. Winline4. 1хСтавка5. Леон
Источник: AFP 2021

Чемпион UFC в легкой весовой категории бразилец Чарльз Оливейра проводит первую защиту пояса. Претендент — Дастин Порье из США, ранее владевший временным титулом в легком весе. Разбираем коэффициенты и оцениваем шансы каждого из бойцов.

Этот бой — пример редкой ситуации, когда букмекеры считают явным фаворитом претендента, а чемпион является андердогом. 

Кэф на победу Порье в БК Winline 1.71, а Оливейры 2.15. Навыки и уровень мастерства бойцов можно назвать очень близкими, результат скорее всего будет определяться, когда один из бойцов совершит ошибку, а другой воспользуется возможностью для досрочной победы.

Как может победить Чарльз Оливейра? Коэффициенты на победу Оливейры

Чарльз Оливейра выйдет в октагон в статусе чемпиона UFC впервые. При этом, бразилец уже обладает выдающимися рекордами, которые делают его одним из самых уникальных, ярких и зрелищных бойцов за всю историю промоушена. Победная серия Оливейры на данный момент — девять поединков, причем только один из них дошел до решения судей. Остальные восемь боев Чарльз завершил досрочно, пять из них это победы болевым/удушающим приемом, а в трех случаях он выиграл нокаутом.

17 досрочных побед, которые одержал бразилец за карьеру в UFC — также рекордный показатель для промоушена.

Оливейра — черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, многие эксперты называют его самым сильным джитсером среди действующих атлетов UFC. Это демонстрирует и другой рекорд — 14 побед болевым/удушающим приемом, что является максимальным количеством в октагоне. Коэффициент на то, что бой закончится именно сабмишеном в его исполнении 3.70. Здесь букмекеры, видимо, берут в расчет, что нынешний соперник бразильца также является черным поясом в BJJ.

Оливейра умеет моментально выходить на удушающие приемы из стойки — «гильотину», «анаконду». Порье может оказаться в безвыходном ситуации, если бразилец застанет его с опущенной головой в клинче или на ближней дистанции. Есть и другой опасный сценарий: Порье пытается подняться на ноги, чтобы выбраться из партера, а бразилец мгновенно забирает спину и проводит удушение сзади.

В последние годы Оливейра продемонстрировал, что превратился по-настоящему в универсального бойца. Бразилец значительно подтянул ударную технику, стал увереннее работать в стойке. Теперь среди его основного оружия — прямой удар передней ногой, который позволяет держать нужную дистанцию, а также комбинации из ударов руками и локтями. Не стоит забывать и о коленях, учитывая преимущество чемпиона в росте, Чарльз может запросто закончить поединок точным попаданием в подбородок в стиле тайского бокса.

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Нужно отметить, что Порье всего дважды за карьеру проигрывал нокаутом: в 2014 году — Конору Макгрегору и в 2016 — Майклу Джонсону. С тех пор американец вырос как боец, особенно в аспекте боксерской техники. Дастин в зрелищной манере расправился с самыми опасными нокаутерами легкого веса, доказав, что может выдержать тяжелые удары, восстановиться и «потушить свет» противнику. Возможно, поэтому коэффициент на победу чемпиона нокаутом/техническим нокаутом 7.60.

Досрочная победа Оливейры, кажется наиболее вероятной с первого по третий раунд, позднее ключевую роль может сыграть опыт и характер Дастина, который дважды проходил до конца пятираундовые противостояния.

Как может победить Дастин Порье? Коэффициенты на победу Порье

Дастин Порье одержал победы в восьми из десяти последних поединков, проиграв только Хабибу Нурмагомедову. «Бриллиант», как называют Порье, был обладателем временного пояса, а также сражался с самыми сильными бойцами дивизиона — Гейджи, Альваресом, Макгрегором, Хукером.

Явным преимуществом в поединке с Оливейрой для Дастина называют ударную технику. Работая в стойке левши, Порье регулярно выбрасывает тяжелые боксерские комбинации по всем уровням. А второй бой с Макгрегором продемонстрировал эффективность низких ударов ногами, с помощью которых Порье напрочь лишил Конора способности двигаться.

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Кэф на победу американца нокаутом 2.20. Уверенность прогнозистов в реальности такого расклада подпитывается тем, что даже в выигранном титульном поединке с Чендлером, Оливейра пропустил удар в голову и буквально «выживал» после тяжелого попадания в первом раунде.

Дастин Порье в боях с Хукером, Холлоуэем и Гейджи продемонстрировал способность адаптироваться, прогрессировать в поздних раундах и перехватывать инициативу. Учитывая, что Оливейра ни разу в карьере не проводил в октагоне 25-минутную схватку, на стороне Порье будет опыт и умение распределять силы на все 5 отрезков чемпионского боя. Если бой продлится всю дистанцию, кэф на победу Дастина решением судей 7.00.

Несмотря на то, что легкий дивизион — один из самых конкурентных в UFC, за спиной будущих чемпионов и претендентов еще долго будут маячить фигуры Нурмагомедова и Макгрегора.

Экс-боец UFC и Bellator, известный MMA-эксперт Чейл Соннен считает, что победа Порье в бою с Оливейрой навсегда закроет для Макгрегора путь к чемпионству в легком весе.

Сергей Березовский

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