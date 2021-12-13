Ученик Мотта против учителя Моуринью: прогноз на матч «Рома» — «Специя»

Моуринью справился с задачей выйти в плей-офф Лиги конференций, но понятно, что она у него неосновная. В самом же чемпионате Италии дела обстоят так себе. В 6 последних турах — 4 поражения, в том числе от «Венеции» и «Болоньи». Отставание от зоны ЛЧ — 11 очков при матче в запасе. Если на старте сезона в атаке получалось если не все, то многое, тов последние два месяца, реализация моментов стала хуже. В 4 матчах «Рома» вообще не смогла забить. У новичка Абрахама только 4 мяча в 15 играх, а ведь на него явно делалась ставка. Меньше стал забивать Мхитарян (13 голов в прошлом сезоне, в этом — только два). К экс-форварду «Ростова» Шомуродову (один гол в серии А) вопросов меньше, все-таки он редко выходит в основе.

К счастью для Моуринью, сегодня ему играть против одной из худших команд лиги — «Специи». Она пропустила больше всех голов в серии А после 16 туров — в среднем, 2,25 за игру. Три из четырех последних матча «Специя» проиграла и упала на 17-е место в таблице. Команду в этом сезоне тренирует молодой тренер Тиаго Мотта, и он пока сохраняет оптимизм. Интересно, что Мотта играл раньше в «Интере» при Моуринью (а знаком с ним еще с «Барселоны») и побеждал с Жозе в ЛЧ.

«Рома» должна ответить на два поражения убедительной победой — тем более дома против аутсайдера чемпионата. В БК «Марафон» можно поставить на то, что римляне выиграют с форой −1,5 за 2,17. Логично смотрится и тотал больше 3 голов за 1,87 в БК «Бетсити».