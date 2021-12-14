В Англии и Германии продолжают играть в футбол: следим за «Баварией», «Ман Сити» и другими топами

Прогноз: тотал меньше 3 за 2.77.

Футбол Германия 2021/2022 Тур 16, 14.12.2021, 20:30 Штутгарт - Бавария -

Футболисты в Германии наверняка уже ждут не дождутся зимнего перерыва: поля стали хуже, а играть сейчас приходится без болельщиков — грустное зрелище. Впереди еще два матча на этой неделе, а у тренера «Баварии» вопрос, кого выпускать против «Штутгарта». Киммих с короной, есть проблемы со здоровьем у Горетцки, Толиссо и Забитцера, а у молодого Мусиалы перелом руки.

Чемпиону Германии тяжело далась победа над «Майнцем» в выходные, непросто будет и сейчас. «Штутгарт» взял 7 очков в последних 3 турах поднялся на 15-е место и настроен сейчас по-боевому. Кажется, много голов тут не будет…

Прогноз: «Манчестер Сити» победит и тотал меньше 3,5 за 2.21.

Футбол Англия 2021/2022 Тур 17, 14.12.2021, 23:00 Манчестер Сити - Лидс -

«Манчестер Сити» в субботу пришлось заниматься не самым приятным делать: вскрывать автобусную оборону «Вулверхэмптона». Эта команда и так любит защищаться у своей штрафной, а после нелепого удаления Хименеса и выбора-то не было. В итоге все решил странный пенальти в пользу команды Гвардиолы, но правило о попадании мяча в руку давно уже никто не понимает. Так, «горожане» заполучили три очка и сохранили за собой первое место.

«Лидс» провел хороший матч против «Челси», забил два гола, но все пропустил с пенальти после 90-й минуты и проиграл. Такое обидное поражение может серьезно повлиять на настроение гостей. Выбираем здесь на «Ман Сити».

Прогноз: «Лестер» победит за 2.11.

Футбол Англия 2021/2022 Тур 17, 16.12.2021, 22:30 Лестер - Тоттенхэм Хотспур -

Главный вопрос про этот матч сейчас не футбольный, а медицинский. Две игры «Тоттенхэма» — с «Ренном» и «Брайтоном» — уже были перенесены из-за вспышки коронавируса в команде, наберется ли 14 футболистов у «шпор» к четвергу? Игроки из первой команды с отрицательными тестами были допущены к тренировкам, но затем там нашли еще одного заболевшего. По домам отправили и молодежную команду «Тоттенхэма».

У «Лестера» тоже вспышка «короны» в команде, 7 игроков не поехали в Неаполь на матч Лиги Европы (из-за ковида и простуды), и англичане там проиграли. В воскресенье, правда, их встреча с «Ньюкаслом» не была отменена, и «лисы» разгромили соперника 4:0. Если игра с «Тоттенхэмом» состоится, по идее, преимущество должно быть на стороне «Лестера».

Прогноз: «Челси» победит и тотал меньше 2,5 за 3.10.

Футбол Англия 2021/2022 Тур 17, 16.12.2021, 22:45 Челси - Эвертон -

Мини-кризис «Челси» — первый такой при Тухеле — продолжается. Лондонцы непривычно много пропускают (9 голов в 4 декабрьских матчах), но выручает игра в атаке. Победа над «Лидсом» не позволила «Ман Сити» и «Ливерпулю» увеличить отрыв от «Челси» Но прежнего контроля над игрой у команды Тухеля уже нет. Ряд важных игроков выпал из-за травм, Лукаку еще не набрал форму, а кто-то подустал от плотного графика.

«Эвертон» недавно на морально-волевых затащил матч против «Арсенала», наконец прервал свою серию из 8 матчей без побед. Однако команда по-прежнему не в порядке, что и показал матч в выходные против «Кристал Пэлас». Грубые ошибки у своих ворот напрямую привели к 2 двум пропущенным мячам. Итоговый счет 1:3 — и Бенитес все ближе к увольнению.

Прогноз: «Ливерпуль» победит с форой −3 за 2.50.

Футбол Англия 2021/2022 Тур 17, 16.12.2021, 23:00 Ливерпуль - Ньюкасл Юнайтед -

Возможно, самый матч простой матч для прогноза, хоть часто такое впечатление и бывает ошибочным. Но что может противопоставить «Ньюкасл», одна из худших команд АПЛ в этом сезоне, такому мощному «Ливерпулю»? Остановить Салаха не может никто в этом сезоне, египтянин забил 14 голов и отдал 9 передач в 16 матчах. А есть еще Мане и Жота, опасный Ориги на скамейке запасных…

Первую победу в этом чемпионате «Ньюкасл» одержал только в 15-м туре. И вслед за этим влетел «Лестеру» 0:4. Смена тренера пока не особо помогает, в январе тут ждут новых трансферов миллионов на 200. Все-таки клуб теперь принадлежит саудовским шейхам. Пока же 19-ю команду АПЛ ждет разгром на «Энфилде».