Новая победа Джеррарда, а Тедеско притормозят в бундеслиге: еще одна попытка выиграть 50 миллионов

Прогноз: «Астон Вилла» победит и тотал меньше 2,5 за 3.90.

Дин Смит с «Норвичем» приезжает в гости к своей бывшей команде. Еще одна интрига — как отреагирует Джеррард на недавнее поражение на «Энфилде». «Астон Вилла» упорно сопротивлялась, но все-таки пропустила с пенальти, сама же шансов вперед почти не создала. С «Норвичем» бирмингемцам должно быть попроще. Сейчас это 20-я команда АПЛ, у которой большие проблемы и в атаке (8 голов в 16 турах), и в обороне (32 пропущенных мяча). Хотя с «Ман Юнайтед» «канарейки» сражались упорно. Для «Астон Виллы» вовремя случилось возвращение форварда Ингза — Уоткинсу нужна подмога. Эта пара нападающих должна справиться с «Норвичем».

Прогноз: ничья за 4.10.

Еще один повод для российских болельщиков следить за «РБ Лейпциг» — появление там экс-тренера «Спартака» Тедеско. Доменико начал с победы, «быки» уверенно разобрались с «Боруссией» Менхенгладбах 4:1. И это еще Андре Силва не забил в пустые ворота! Так, «Лейпциг» прервал серию из трех поражений в бундеслиге и с хорошим настроением подходит к встрече с «Аугсбургом». Этот клуб в 2015-м прыгнул выше головы, заняв 5-е место в чемпионате, но потом опять вернулся к борьбе за выживание. Три победы в последних 6 турах настраивают болельщиков «Аугсбурга» на оптимизм, рассчитываем на мини сенсацию тут и мы. Все-таки командам Тедеско всегда было сложно играть против тех, кто действует от обороны.

Прогноз: «Хоффенхайм» победит за 3.75.

Встреча третьей и четвертой команд бундеслиги. «Байер» кидает то в жар, то в холод. После суперуверенной победы над «Гройтер Фюрт» 7:1, последовали 2:5 от «Айнтрахта». Причем «Байер» вел в гостях 2:0! В Леверкузене сейчас многое зависит от бомбардира Шика, он забил уже 14 голов в чемпионате. Но и чешский форвард бессилен, если команда столько ошибается в обороне. Интересно, дадут ли теперь дебютировать в бундеслиге Луневу, после того как Градецки пропустил 5 мячей во Франкфурте? «Хоффенхайм» разбушевался в последнее время, взяв 15 очков из 18 возможных. Сине-белые играют сами и дают играть другим. Пока они забивают больше, чем пропускают, главный тренер Хенесс не против. Здесь «Байер» считается фаворитом, но по предматчевым раскладам видится совсем другое.

Прогноз: ничья за 3.55.

Возвращаемся в АПЛ — некогда «вечно четвертая» команда Англии принимает «Вест Хэм», который уверенно обосновался на 4-м месте в этом сезоне. «Арсенал» постепенно выздоравливает после всех неудач за последние годы. Курс на обновление взят, и молодежь в большинстве матчей справляется с вызовом. Расстраивает только поведение Обамеянга. Габонец явно плохо справляется с личным кризисом (всего 4 гола в 14 матчах), недавно его вывели из состава за нарушение дисциплины. «Вест Хэм» стало тяжелее набирать очки в последнее время, были ничьи с «Брайтоном» и «Бернли». Зато была и громкая победа над «Челси», вторым номером «молотобойцам» играть все-таки удобнее. «Арсенал» стал надежнее действовать в защите, ставим тут на ничью.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Чемпионат Германии. «Штутгарт» — «Бавария».

Футбол. Чемпионат Германии. «Арминия» — «Бохум».

Футбол. Чемпионат Германии. «Вольфсбург» — «Кельн».

Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» — «Герта».

Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» — «Лидс».

Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» М — «Айнтрахт».

Футбол. Чемпионат Англии. «Брайтон» — «Вулверхэмптон».

Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон».

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