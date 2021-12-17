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13:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Победить перед отпуском: прогноз на матч «Бавария» — «Вольфсбург»

Чемпион Германии сделает себе подарок на Рождество.

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Источник: Reuters

Плохое поле и проблемы с составом не помешали «Баварии» отгрузить пять мячей «Штутгарту». В этом матче наконец прорвало Гнабри, он сделал хет-трик и отдал две передачи. Продолжил клепать голы и Левандовски, у поляка дубль в этой игре. Всего же Роберт забил 68 мячей в 2021 году, намного опередив всех остальных бомбардиров. У «Баварии» по-прежнему нет конкурентов в бундеслиге, весной мюнхенцы будут еще и одним из главных претендентов на победу в ЛЧ.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вольфсбургу» же участие в Лиги чемпионов этой осенью не пошло на пользу. Последний месяц команда провалила, проиграв 6 матчей подряд. В ЛЧ «волки» заняли 4-е место, а в бундеслиге идут на 11-м. «Вольфсбург» во вторник уступил дома «Кельну» 2:3, футболисты и тренеры ждут не дождутся, когда настанет зимний перерыв.

Тут расклад сил однозначен, вряд ли «Бавария» расслабится с таким соперником. Все-таки Левандовски, Мюллер и Ко любят бить рекорды, набивать себе статистику, здесь как раз удобный соперник. В БК «Марафон» можно поставить на то, что «Бавария» победит с форой −2 за 1,82. А в «БК “Фонбет” дают 1,75 на тотал больше 3,5.

Андрей Санталов

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