Чемпионат Англии под знаком «омикрона», борьба за титул в Италии и Испании

Прогноз: Победа «Аталанты» и обе забьют за 2.95

Футбол Италия 2021/2022 Тур 18, 18.12.2021, 17:00 Аталанта - Рома -

«Аталанта» переживает очередной, какой уже по счету, подъем. Пусть на этот раз выйти в весеннюю стадию Лиги чемпионов бергамаскам не удалось, и придется довольствоваться плей-офф Лиги Европы, в серии А дела идут отлично — шесть побед подряд вывели команду Алексея Миранчука на третье место в таблице. «Рома» напротив — самоутверждается в Лиге Конференций, а в чемпионате лишь седьмая и отстает от соперника на 9 очков.

Подопечным Жозе Моуринью не удаются матчи с прямыми конкурентами. У аутсайдеров «джалоросси» свои очки забирают, а в играх с «Лацио», «Ювентусом», «Миланом», «Интером» сплошь поражения, и ничью с «Наполи» на этом фоне надо занести в актив. Моуринью в своем стиле ругается с прессой, в Италии в него уже мало кто верит, обстановка в команде тоже пасмурная, и рассчитывать на очки в Бергамо серьезных оснований нет. Однако в обороне «Аталанта» ошибается практически в каждой игре, так что голы в те и другие ворота — разумная ставка.

Прогноз: Тотал меньше 2.5 за 1.50

Футбол Испания 2021/2022 Тур 18, 18.12.2021, 23:00 Севилья - Атлетико -

В Севилье состоится матч ближайших конкурентов мадридского «Реала», все-таки взлетевший на третье место соперник «Зенита» по Лиге Европы «Бетис» считается временным явлением. Подопечным Диего Симеоне победа просто необходима, иначе дотянуться даже до второго места в чемпионате будет трудно, а отыграть у «Севильи» надо пять очков. За команду Хулена Лопетеги домашние стены и достаточно крепкая в последнее время оборона.

Даже по коэффициентам видно, что шансы соперников примерно равны. Сделать ставку на исход в этом противостоянии очень сложно — классическая игра на три результата. Предположим, что в матче такого накала соперники вряд ли бросятся в атаку очертя голову, и множества забитых мячей зрители не увидят. Да, это осторожная ставка, зато достаточно надежная.

Прогноз: ничья за 4.00

Футбол Англия 2021/2022 Тур 18, 19.12.2021, 17:00 Вулверхэмптон - Челси -

Новый штамм коронавируса с каждым днем прибавляет беспорядка в прежде строгий календарь АПЛ. Ситуация меняется настолько стремительно, что невозможно предсказать не только составы на матчи, но и то, состоятся ли они в принципе. Игре «Вулверхэмптон» — «Челси» пока вроде бы ничто не угрожает, но известно, что «синие» лишились чуть ли не всех основных игроков группы атаки. В том числе из-за этого команда Тухеля неожиданно потеряла очки в предыдущем матче с «Эвертоном» (1:1), разбазарив множество моментов.

«Волки» на данный момент — пожалуй, еще более тяжелый соперник. Команда Бруну Лаже выглядит дисциплинированно, мало пропускает и дает бой лидерам лиги. 0:1, 0:1 подряд против чемпионов двух последних сезонов «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» — это очень достойные результаты. Пора уже брать очки не только с соперниками уровня «Брайтона». Рискнем предположить, что с учетом колоссальных кадровых проблем «Челси» день для этого настал.

Прогноз: Победа «Ливерпуля» и обе забьют за 3.00

Футбол Англия 2021/2022 Тур 18, 19.12.2021, 19:30 Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль -

Интересно, как проходит подготовка соперников к этому знаковому после финала Лиги чемпионов 2019 года противостоянию, если хозяева из-за эпидемии уже пропустили три матча чемпионата плюс встречу Лиги Конференций с «Ренном», а тренер гостей Юрген Клопп прямо говорит, что не исключает полной отмены ближайшего тура. Но пока исходим из того, что матч будет.

Абстрагируясь от злосчастного «омикрона», «Ливерпуль» сметает всех на своем пути, а «Тоттенхэм» провел две недели без официальных матчей, хотя перед вынужденным простоем команда Конте смотрелась неплохо по игре и результатам. Ближайший соперник слишком силен, но попортить крови парням Клоппа «шпоры» обязаны.

Прогноз: Победа «Милана» и тотал меньше 2.5 за 5.60

Футбол Италия 2021/2022 Тур 18, 19.12.2021, 22:45 Милан - Наполи -

Роскошный сезон в чемпионате Италии дарит зрителям топовые матчи практически в каждом туре. Совсем недавно «Милан» и «Наполи» чуть не ушли в отрыв, но на момент проведения 18-го тура следует говорить о четверке лидеров серии А. Все равно, отчетный матч — встреча претендентов на скудетто.

«Наполи» Лучано Спаллетти блестяще начинал сезон, но, дважды споткнувшись о московский «Спартак» в Лиге Европы, неаполитанцы сдали и на внутренней арене. Проиграть «Аталанте» неприятно, но хотя бы не зазорно, а получать «баранки» в матчах с соперниками уровня «Эмполи» претенденту на титул категорически нельзя. Вчерашний уверенный лидер уже на четвертом месте, и выдержать экзамен на «Сан-Сиро» банде Лучано Спаллетти будет сложно.

У «Милана» тоже не все в порядке: «россонери» тяжело переживают вылет из Лиги чемпионов и едва не проиграли в Удине. Однако за команду Пиоли магия неувядающего Златана Ибрагимовича, все его пятки и акробатические трюки. Матч будет тяжелым для обеих команд, но эпизоды должны решить исход в пользу хозяев.