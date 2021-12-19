11-я победа «Реала» подряд, разгром от «Ман Сити» и ничья «Байера»: угадываем исходы матчей

Прогноз: «Манчестер Сити» победит с разницей 3+ за 3.25.

«Манчестер Сити» отвел душу в матче с «Лидсом», накидав ему семь мячей. По сути, Гвардиола наказал Бьелсу за наивный футбол и заодно продемонстрировал, что сейчас нельзя играть догматично, футболисты должны уметь переключаться на разные задачи на поле. Де Брюйне снова в форме, чего только стоит его гол из-за пределов штрафной, а это плохой знак для всех конкурентов «Сити». «Горожане» лидируют и не собираются сдавать позиции. «Ньюкасл» еще только ждет волшебных январских трансферов, пока же «сороки» обречены на страдание. Только что они без шансов проиграли «Лестеру» и «Ливерпулю», с мотивированным «Ман Сити» их тоже не ждет ничего хорошего.

Прогноз: ничья за 3.15.

Бундеслига уходит на перерыв, и у форварда «Байера» Шика остался один матч, чтобы подобраться поближе к лидеру среди бомбардиров Левандовскому. У поляка 19 голов, а Патрик отстает от него на три мяча. Дубль чеха не принес недавно три очка с «Хоффенхаймом» (2:2) — подвела игра в обороне. При этом «Байер» сохранил третье место, правда, с этой позиции их может потеснить «Фрайбург», отстающий на два очка. Недавно он сенсационно прогремел победой над «Боруссией» Менхенгладбах 6:0. «Фрайбург» при этом больше славится своей обороной, 15 пропущенных мячей — это лучший показатель в бундеслиге. Вот и здесь много голов ждать не стоит, ничья — вполне возможный результат.

Прогноз: «Фенербахче» победит и тотал больше 2,5 за 3.05.

Футбола к концу года становится все меньше, так что это еще одна причина присмотреться к не таким раскрученным чемпионатам. Дерби между «Фенербахче» и «Бешикташем» скучным почти никогда не бывает, тут все как полагается: страсти, эмоции, драма. «Фенербахче» с 2014 года не выигрывал чемпионат Турции, под задачу вернуть титул подписали Озила, но пока и это не помогает, команда сейчас идет пятой. Хотя у «Бешикташа» дела еще хуже, действующий чемпион с начала ноября проиграл 6 матчей из 8 и откатился на 9-е место. Угадать исход дерби — всегда особая задача, но предположим, что хозяева здесь все-таки выиграют.

Прогноз: «Реал» победит разницей 3+ за 3.10.

«Реал» сейчас, возможно, — лучшая команда Европы. С конца октября мадридцы не теряют очки вообще и выиграли уже 10 матчей подряд — в том числе у «Атлетико», «Севильи» и «Интера». Главные действующие лица тут все те же: впереди блестяще работает связка Бензема и Винисиуса, а Куртуа надежен в воротах. Правда, вспышка ковида в команде может спутать карты, среди заразившихся — Модрич, Марсело, Асенсио… Уже известно, что шанс проявить себя в этой встрече получит Азар, для которого пока сезон складывается ужасно. «Кадис» ведет борьбу за выживание — и пока не очень успешно: 13 очков в 17 турах и 18-е место. Команда, в которой пылит известный форвард Негредо, мало забивает, игра строится в расчете на контратаки и стандарты. Против такого разогнавшегося «Реала» шансов у гостей практически нет.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Чемпионат Англии. «Вулверхэмптон» — «Челси».

Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» — «Бетис».

Футбол. Чемпионат Швейцарии. «Базель» — «Грассхоппер».

Футбол. Чемпионат Германии. «Кельн» — «Штутгарт».

Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».

Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» — «Венеция».

Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» — «Верона».

Футбол. Чемпионат Португалии. «Визела» — «Порту».

Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» — «Наполи».

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