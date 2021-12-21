«Реал» и «Интер» покажут чемпионский футбол, а «Милан» и «Барселону» ждет разочарование

Прогноз: «Аталанта» победит с форой −1,5 за 2.11.

Футбол Италия 2021/2022 Тур 19, 21.12.2021, 22:45 Дженоа - Аталанта -

Пока в Англии думают над перерывом из-за вспышки коронавируса, в Италии продолжают играть в футбол. «Аталанта» провела неудачный матч против «Ромы» в субботу, хотя счет 1:4 — это все-таки перебор. Бергамаски быстро пропустили два мяча, и вскрывать после этого насыщенную оборону римлян было тяжело. Но и тут был шанс, однако при 1:2 второй гол «Аталанты» отменили из-за микроофсайда.

Сейчас недавний приход Шевченко в «Дженоа» уже не кажется хорошей идеей. Украинский тренер пока ничего не может исправить в команде-аутсайдере, при нем она набрала только одно очко в 6 матчах. «Дженоа», похоже, надолго в зоне вылета, и встреча с «Аталантой» положительных эмоций тоже не прибавит.

Прогноз: «Севилья» победит за 2.50.

Футбол Испания 2021/2022 Тур 4, 21.12.2021, 23:30 Севилья - Барселона -

Играют в футбол и в Испании. «Барселона» в прошлом туре показала, на что рассчитывает в ближайшие годы. Все три гола в ворота «Эльче» забили игроки, которых до этого сезона не было в первой команде: Жуджла (22 года), Гави (17 лет) и Нико Гонсалес (19 лет). Клуб все еще в такой финансовой ситуации, что ему придется продавать более известных футболистов и выпускать на поле молодежь. Так что о стабильных результатах в ближайшее время каталонцам мечтать не приходится.

«Севилья» же прямо сейчас лучше готова бороться как минимум за попадание в Лигу чемпионов, она только что обыграла «Атлетико». Списанный из «Барсы» Ракитич показал, что дальний удар все еще при нем, а при угловых «Севилья» остается одной из самых опасных команд. По потерянным очкам до лидирующего «Реала» всего три балла. Неудивительно, что именно хозяева считаются фаворитами в этой встрече.

Прогноз: «Атлетико» победит и тотал меньше 2,5 за 3.20.

Футбол Испания 2021/2022 Тур 9, 22.12.2021, 21:00 Гранада - Атлетико -

«Атлетико» не похож сам на себя в постчемпионском сезоне. Команда Симеоне пропускает больше, чем все к этому привыкли, Суарес перестал забивать (7 матчей без голов), прогресса у 130-миллионного Феликса так и не случилось. Из нынешнего кризиса мадридцы рано или поздно выйдут, но защитить титул им будет очень сложно, отставание от «Реала» уже 14 очков при матче в запасе.

«Гранада», как говорится, звезд с небес не хватает, но 8 очков в последних 5 матчах добавили ей настроения. В хороший день «Гранада» опасна для любого фаворита, она уже отбирала очки у «Барсы» в этом сезоне. В личных встречах полное преимущество за «Атлетико», предположим, что они победят и здесь, но разгрома не ждем.

Прогноз: «Реал» победит за 2.21.

Футбол Испания 2021/2022 Тур 21, 19.01.2022, 0:00 Атлетик - Реал -

Выдающаяся серия «Реала» из 10 побед подряд прервалась там, где не ждали — со скромным «Кадисом» на «Сантьяго Бернабеу». 36 ударов (9 в створ), 13 угловых, 80% владения мячом — всего этого не хватило, чтобы распечатать ворота гостей. Впервые за долгое время «промолчал» огненный дуэт Винисиус — Бензема, а редкий выход в основе Азара тоже не помог.

«Атлетику» же, напротив, повезло в игре с «Бетисом». Два чудо-удара ближе к концу второго тайма превратили 1:2 в 3:2. Особенно хорош был Иньяки Уильямс, сделавший дубль. Но положение у басков непростое, чуть ли не у половины команды проблемы со здоровьем. Выбыли основной вратарь Симон и защитник Мартинес. Непростой выезд для «Реала», но предматчевый расклад здесь в его пользу.

Прогноз: «Интер» победит с форой −2 за 2.50.

Футбол Италия 2021/2022 Тур 19, 22.12.2021, 20:30 Интер - Торино -

После ухода Конте и летних распродаж «Интер», казалось, самоустранился от защиты титула. Тем более со старта резво взяли «Наполи» и «Милан». Но прошло 18 туров, и «нерадзурри» досрочно стали зимним чемпионом Италии. Именно они будут встречать Рождество на первом месте в в серии А. Последние разгромы «Кальяри» (4:0) и «Салернитаны» (5:0) только подчеркивают, в какой классной форме находится команда Индзаги.

«Торино» весь первый круг держится в середине таблицы — главным образом, за счет надежной игры в обороне. «Быки» пропустили всего 18 голов в 18 турах, это 4-й показатель в Италии. И все же справится с Лаутаро, Джеко и другими атакующими игроками «Интера» команде Юрича будет сложно.

Прогноз: «Эмполи» не проиграет за 2.07.

Футбол Италия 2021/2022 Тур 19, 22.12.2021, 22:45 Эмполи - Милан -

«Милан» обидным образом только что проиграл «Наполи». В самой концовке Кессье сравнял счет, но гол в итоге не засчитали из-за очень спорного офсайда Жиру. Миланцы съехали на третье место в таблице, и теперь весь вопрос, как они отреагируют на эту неудачу. В целом, за последний месяц «Милан» проиграл 4 раза, включая ЛЧ, на такие результаты повлияло большое количество травм в команде. «Россонери» явно нужна передышка.

«Эмполи» как раз удачно провел этот отрезок с 20-х чисел ноября, команда на 9-м месте в серии А и вышла в ⅛ финала Кубка Италии. На ее счету в этом сезоне несколько громких побед, в том числе над «Юве» и «Наполи». Дерзкому новичку серии А по силам дома отобрать очки у уставшего «Милана».