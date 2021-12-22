«Фиорентина», «Рома» и «Наполи» закончат год на победной ноте, «ПСЖ» оторвется на «Лорьяне»

Прогноз: «Фиорентина» победит за 3.35.

В России о «Фиорентине» часто вспоминают в связи с Кокориным, который прочно осел там на лавку. Но вообще это бескомпромиссная команда (всего одна ничья в чемпионате), которая и сама играет, и другим дает. Ключ к нынешнему успеху (6-е место в серии А) — голеадор Влахович, который вырос во Флоренции в лучшего бомбардира лиги. За сербом уже охотятся топ-клубы, но пока он в «Фиорентине», у клуба все хорошо. В «Вероне» тоже есть своя звезда — Джованни Симеоне, сын знаменитого тренера. У 26-летнего аргентинца уже 12 голов в этом сезоне. При этом интересно, что играет он тут на правах аренды, а так принадлежит… «Фиорентине». У «Вероны» есть проблемы в защите, но «фиалки» в любом случае должны забирать этот матч.

Прогноз: «Рома» победит и обе забьют за 3.80.

«Рома» не смирилась с тем, что многие уже списали ее и тренера Моуринью в этом сезоне. Победа над «Аталантой» со счетом 4:1 должна взбодрить команду, и перед перерывом на Рождество римляне хотят стать еще ближе к топ-4 (сейчас их разделяет 6 очков). У «Ромы» обычно нет проблем с командами из второго десятка, особенно на своем поле. Ту же «Сампдорию» она победила в трех последних встречах на «Стадио Олимпико». У генуэзцев в последнее время разыгрался форвард Габбьядини, забивший в 4 турах подряд. Но вряд ли это перекроет «достижения» обороны «Сампдории» которая пропускает почти два мяча за матч. Ставим тут на победу Рима и обмен голами.

Прогноз: «Наполи» победит с разницей 2 за 4.20.

«Наполи» выстоял против «Милана», забив ранний гол после углового, и вернулся на вторую строчку в таблице. Первое место в этом году себе уже не вернуть, отрыв от «Интера» 4 очка, но можно закончить первый круг на мажорной ноте. Правда, без 5 игроков основы, включая Инсинье (у всех травмы), сделать это будет непросто. Помочь тут может соперник. У «Специи» всего одна победа за последние два месяца, а в гостях команда и вовсе проиграла 6 последних матчей. Кроме того, судьба молодого тренера Мотты уже решена, после игры в Неаполе он будет уволен, даже если победит. «Наполи» должен воспользоваться кризисом у соперника.

Прогноз: «ПСЖ» победит с разницей 3+ за 3.40.

«ПСЖ» тоже повезло с соперником в последнем матче в этом году: «Лорьян», куда пожалуют звезды из Парижа, занимает лишь 19-е место в Лиге 1. У хозяев 8 поражений подряд — найдется ли такой смельчак, кто поставит на то, что их серия прервется? Для Мбаппе, Месси и других игроков «ПСЖ» это хороший шанс набить себе статистику, Килиан даже в Кубке Франции против команды из 5-го по силе дивизиона сделал дубль. Тут форвард тоже вряд ли пожалеет соперника. В начале 2021-го «Лорьян» одолел дома «ПСЖ» 3:2, два раза подряд столичная команда не ошибется, реванш будет взят — причем убедительно.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» — «Торино».

Футбол. Чемпионат Испании. «Гранада» — «Атлетико».

Футбол. Кубок английской лиги. «Брентфорд» — «Челси».

Футбол. Кубок английской лиги. «Ливерпуль» — «Лестер».

Футбол. Кубок английской лиги. «Тоттенхэм» — «Вест Хэм».

Футбол. Чемпионат Италии. «Эмполи» — «Милан».

Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» — «Мец».

Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» — «Ренн».

Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» — «Реал».

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