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14:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Ставка против фаворита: прогноз на матч «Ливерпуль» — «Лестер»

Клоппу не нужен Кубок лиги.

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Рейтинг букмекеров1-2. Фонбет1-2. Париматч3. Winline4. 1хСтавка5. Леон
Источник: Reuters

«Ливерпуль» давно не выигрывал кубковые турниры в Англии, Клопп предпочитает играть в них молодежным составом, а так далеко не пройдешь. Вот и на этот раз «Энфилд» увидит резерв мерсисайдцев, причем его даже не назовешь ближайшим. Основой «Ливерпуль» в любом случае на мог бы выйти на этот четвертьфинал Кубка лиги. Ван Дейк, Хендерсон, Фабиньо и еще пара игроков болеют, у Ориги травма, а у Робертсона дисквалификация. Так что сегодня «Ливерпуль» будет полагаться в основном на выпускников своей академии.

Интересно, как поступит Роджерс? В случае победы его «Лестер» выйдет в полуфинал Кубка лиги, а там и до трофея рукой подать. Помните, сколько радости принес «лисам» первый Кубок Англии, выигранный в этом году? С другой стороны, в чемпионате дела «Лестера» так себе, и впереди футбольное безумие под названием Boxing Day, где придется очень часто играть. К тому же с «Ман Сити» и тем же «Ливерпулем». А еще у «лис» выбыли из строя чуть ли не все центральные защитники (включая запасных). Так что состав у них тоже будет не оптимален.

Во время загрузки произошла ошибка.

И все-таки для Клоппа английские кубки — это обуза, мешающая сосредоточиться на АПЛ и Лиге чемпионов. «Ливерпуль» не особо расстроится вылету из турнира, их ждут дела поважнее. Сыграем здесь тоже против фаворита: «Лестер» победит с форой 0 за 3,00 в БК «Бетсити». А на индивидуальный тотал «Лестера» больше 1 можно поставить в БК «Париматч» за 1,71.

Андрей Санталов

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