«Ман Сити» — машина, «Тоттенхэм» проснулся, а «Челси» придется еще помучиться

Прогноз: «Тоттенхэм» победит за 2.09.

«Тоттенхэм» уже стал грозной силой в АПЛ при Конте. Всего одно поражение в 9 матчах (и то в Лиге конференций), выход в полуфинал Кубка лиги. Кейн начал забивать, хотя три гола в 15 матчах АПЛ, это все еще так себе статистика. Среди тех, кто на виду, также Сон и Моура, и это логично. «Шпоры» снова делают ставку на быстрые атаку, а это трио мастерски пользуется свободным пространством на чужой половине поля.

«Саутгемптон» предпочитает другой футбол, здесь главное — это прессинг. Против такого соперника, кстати, очень удобно играть «Тоттенхэму». Команда Хазенхюттля также любит забивать дальними ударами (30% голов, больше всех в АПЛ). «Святые» не могли выиграть 6 туров, в воскресенье они наконец прервали серию, одолев «Вест Хэм». Но с «Тоттенхэмом» им не совладать.

Прогноз: «Ливерпуль» победит с форой −2 за 2.62.

«Лестер» выступил соучастником самого яркого матча в Boxing Day. «Лисы» чуть было не отыгрались с 0:4 против «Ман Сити», забив три гола во втором тайме, но в итоге все-таки уступили 3:6. Учитывая потери «Лестера» из-за ковида и травм (не было Варди и еще нескольких важных игроков), этот результат можно понять. А вот тот факт, что «лисы» второй сезон подряд пропускают чуть ли не больше всех в лиге со стандартов, настораживает.

«Ливерпуль» в воскресенье не играл, так что футболисты наконец получили передышку, о которой все время говорит Клопп. После изоляции в состав вернулись ван Дейк и Фабиньо, теперь, если не считать Робертсона, «красные» выйдут в оптимальном сочетании. В Кубке лиги в прошлую среду «Лестер» чуть не выбил «Ливерпуль» из турнира, теперь же сенсации точно не будет. А вот разгром весьма возможен.

Прогноз: «Брайтон» не проиграет за 2.77.

«Челси» к декабрю лидировал в АПЛ, но поражение и две ничьи в последних 5 матчах отбросили лондонцев на третье место. Казалось, с «Астон Виллой» тоже не ждет ничего хорошего — особенно после гола в свои ворота от Джеймса. Но два точных пенальти Жоржиньо и гол выздоровевшего Лукаку принесли-таки «Челси» три очка.

Весь вопрос в том, сколько сейчас готов играть Ромелу — без него нападению «синих» не хватает остроты. Вряд ли Тухель будет часто выпускать Лукаку после травмы, это слишком рискованно, а значит, «Челси» снова ждут проблемы. Тем более, когда в соперниках «Брайтон», который и сам любит поиграть в атаку, но при этом мало пропускает (гол за матч).

Прогноз: «Манчестер Сити» победит и тотал меньше 2,5 за 3.40.

«Манчестер Сити» с ноября включил пятую передачу и просто не оставляет шанса конкурентам. 9 побед подряд и 17 голов в трех последних встречах! В воскресенье «горожане» выдали очередную феерию, забив 6 мячей «Лестеру». Очень хорош был Стерлинг, растерзавший правый фланг обороны соперника. К обороне, есть, конечно, вопросы, но когда команда забивает, сколько хочет, на это можно не обращать внимание.

«Брентфорд» уже не так хорош, как в начале сезона, когда все восхищались новичком АПЛ. В принципе, это нормально, результаты постепенно возвращаются к норме, но с боевитостью у «пчел» все в порядке. Да, они только что уступили «Брайтону», но вполне могли и спасти тот матч. С чемпионом Англии их вряд ли ждет что-то хорошее, но разгрома «Брентфорд», играющий в пять защитников, не должен допустить.