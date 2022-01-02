«Челси» — «Ливерпуль»: прогнозы и ставки, где смотреть

Прогноз на матч

И «Челси», и «Ливерпуль» подошли к первому матчу в 2022 году не в лучшем состоянии. Лондонцы упустили победу на 91-й минуте матча с «Брайтоном» (1:1), еще и потеряли двух футболистов из-за травм. Сам Тухель после встречи заявил, что его команда уже не участвует в чемпионской гонке: мол, когда 7 игроков на карантине, а еще 5−6 человек надолго выбыли из строя, тут уже не до борьбы за титул. «Челси» теперь не доминирует даже с уступающими в классе командами, и результаты (три ничьи в последних 4 турах) подтверждают спад «синих».

«Ливерпуль» и вовсе перед Новым годом сенсационно проиграл ослабленному «Лестеру», который за два дня до этого пропустил 6 голов от «Манчестер Сити». Салах не забил с пенальти, и после этого все подопечных Клоппа пошло наперекосяк. Немецкий тренер признал, что его команда проиграла по делу, потому что слишком многие футболисты сыграли ниже своего уровня. В ноябре-декабре «Ливерпуль» выдал серию из 8 побед подряд, но в последних двух матчах АПЛ набрал всего одно очко. А ведь скоро Салах и Мане уедут на Кубок Африки…

На что ставить

Формально оба клуба еще считаются преследователями «Ман Сити», пусть «Челси» и отстает на 8 очков, а «Ливерпуль» — на 9 (при игре в запасе). Поражение в очной встрече окончательно выбьет из чемпионской гонки, поэтому обе команды постараются избежать такого сценария. Все усилия будут направлены, чтобы, в первую очередь, не проиграть. При таких вводных логично здесь поставить на ничью. Коэффициент большой, а вероятность достаточно высока. БК Olimpbet предлагает на такой исход коэффициент 3,53. Также можно присмотреться к тоталу меньше 2 за 3,08.

Где смотреть

Матч «Челси» — «Ливерпуль» можно посмотреть в интернете. На сайте БК Olimpbet можно смотреть прямые трансляции матчей топ-лиг Европы: Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги, Лиги 1 и других. Для просмотра необходима регистрация.

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