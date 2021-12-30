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12:50 (мск), источник: Sportmail.ru

У Рангника уже проблемы в «МЮ»: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Бернли»

Перед немцем сложная задача.

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Источник: AP 2021

«Манчестер Юнайтед» не играл больше двух недель из-за переносов матчей, и, как выяснилось 27 декабря, эта паузу не пошла на пользу команде. Во встрече с «Ньюкаслом», который стоит на вылет в АПЛ, звезды «МЮ» не показали большого желания победить, а одного мастерства не хватило — отсюда и 1:1. Ничьей вообще могло не быть, если бы не спасительный гол Кавани и сэйвы Де Хеа, вот уж к кому претензий нет. Как известно, система Рангника требует от игроков выкладываться в прессинге, когда мяч у соперника. И пока что интенсивного футбола от «Юнайтед» не видно.

«Бернли» вообще не играл с 12 декабря, в плане свежести игроки «бордовых» должны сейчас быть в лидерах АПЛ. В таблице же пока команда Дайча на 18-м месте (последняя победа была аж два месяца назад). Но есть один нюанс: «Бернли» сыграл только 15 матчей — меньше всех в лиге. Есть проблемы с атакой, «бордовые» забивают примерно гол за матч, но зато и пропускают в разы меньше конкурентов по борьбе за выживание (7-е место в АПЛ).

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На бумаге «Ман Юнайтед» — фаворит, команда Рангника должна легко забирать три очка. Но мы только что видели, как при таких же раскладах «Тоттенхэм» оступился с «Саутгемптоном», «Ливерпуль» — с «Лестером», а «Челси» — с «Брайтоном». Есть подозрение, что и «МЮ» тут ждут неприятности. В БК «Марафон» на победу «Бернли» с форой +1,5 можно поставить за 1,78. А учитывая хорошую игру гостей в обороне, есть смысл взять и тотал голов меньше 3 за 1,7 в БК «Фонбет».

Андрей Санталов

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