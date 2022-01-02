«Реал» и «МЮ» начнут год с победы, а «Челси» и «Ливерпуль» разойдутся миром: пытаемся выиграть 50 миллионов

Прогноз: «Реал» победит и тотал меньше 2,5 за 3.40.

«Реал» блестяще справился со сложным календарем после перерыва на сборные в ноябре. Мадридцы провели 9 матчей за 32 дня, итог — 8 побед и одна ничья. В первом круге команда Анчелотти создала приличный отрыв от соперников, в относительной близости держится только «Севилья» — 8 очков (при игре в запасе). Недавно казалось, что в клубе вспышка ковида, но из серьезных потерь пока только Винисиус. «Хетафе» после нескольких хороших сезонов вернулось к борьбе за выживание. Из плюсов при тренере Кике Флоресе (когда-то работал в «Валенсии» и «Атлетико») — команда мало пропускает, примерно по голу за матч. Но забивает она еще меньше, опасности для отдохнувшего «Реала» тут нет.

Прогноз: ничья за 3.40.

«Челси» и так приходится непросто (три ничьи в последних 4 турах АПЛ), а тут еще Лукаку подлил масло в огонь. Форвард, которого летом купили за 100 млн фунтов, заявил итальянскому телеканалу, что ему не нравится его ситуация в «Челси» и тактическая схема Тухеля. Понять бельгийца сложно, он забил в двух последних матчах, но давление на него теперь явно возросло. В целом же, «Челси» недавно по игре выглядел хуже «Брайтону», и это многое говорит о нынешнем состоянии команды. «Ливерпуль» даже в плохом по своим стандартам матче с «Лестером» создал больше моментов и должен был побеждать, но потерял важные три очка. Это последняя игра для Салаха и Мане перед отъездом на Кубок Африки, они явно захотят проявить себя напоследок, но фактор усталости никто не отменял. Ставим тут на ничью — напомним, в первом круге было 1:1.

Прогноз: ничья за 3.45.

А вот в «Барселоне» вспышка ковида серьезная, положительный тест уже у 10 игроков, включая Альбу, Гави и Деста. Так что матч с «Мальоркой» под вопросом, но если он состоится, то каталонцам придется нелегко. «Барса» уже отстает на 18 очков от «Реала» и о борьбе за чемпионство давно не идет никакой речи. До 4-го места, дающего право играть в ЛЧ, всего два очка, но и конкуренция в этом сезоне в Ла Лиге очень высока.

«Мальорка» недавно одолела «Атлетико» (причем в гостях!), так что команда способна сюрпризы, особенно дома. Клуб с Балеарских островов тоже сообщил о положительных тестах на «корону», тут пострадали 4 игрока и несколько представителей тренерского штаба. При таких раскладах тут логично сыграть против фаворита.

Прогноз: «Манчестер Юнайтед» победит и обе забьют за 3.10.

Игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на критику в свой адрес после ничьей с «Ньюкаслом» и выдали ударный первый тайм против «Бернли», забив три мяча. Особенно хорош был Мактомини, придумавший два гола. Однако к системе Рангника по-прежнему есть вопросы. Готовы ли футболисты «Ман Юнайтед» играть и прессинговать, как этого требует немец, в каждом матче? Узнаем уже с «Вулверхэмптоном», который любит играть вторым номером и убегать в контратаки. Для «МЮ» это может стать проблемой, все-таки Макгуайр — не самый быстрый центральный защитник. «Юнайтед» в этом сезоне по сути борется за 4-е место, и терять очки ему никак нельзя. Предположим здесь все-таки победу хозяев, тем более это порадует Фергюсона, только что отметившего 80-летие.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Кубок Франции. «Брест» — «Бордо».

Футбол. Чемпионат Англии. «Лидс» — «Бернли».

Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемптон» — «Ньюкасл».

Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» — «Брайтон».

Футбол. Чемпионат Испании. «Эльче» — «Гранада».

Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» — «Реал Сосьедад».

Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» — «Сельта».

Футбол. Чемпионат Испании. «Осасуна» — «Атлетик».

Футбол. Чемпионат Испании. «Кадис» — «Севилья».

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