Winline становится партнером ЕЕЕ в рамках DPC и серии D2CL в 2022 году
Одна из крупнейших букмекерских компаний Winline станет партнёром турниров Epic Esports Events, освещением которых занимается студия RuHub.
Одна из крупнейших букмекерских компаний Winline станет партнёром турниров Epic Esports Events, освещением которых занимается студия RuHub.
В рамках сотрудничества Winline поддержит трансляции турниров DPC 2021/2022 и серию Dota 2 Champions League: компании интегрируют бренд в трансляции, проведут совместные активности для киберспортивной аудитории, изменят айдентику и название D2CL, а также запустят ещё одну серию турниров.
Мы рады присоединиться к проектам крупнейшего в России турнирного оператора. Одна из важнейших миссий Winline – делать спорт лучше, интереснее и ярче. А серия Dota 2 Champions League — как раз те уникальные перспективные турниры, которые помогают любому талантливому игроку стать звездой. Турниры DPC 2021/2022 — важнейшее событие в мире Dota 2, и, разумеется, мы просто не могли пропустить их! Желаем всем киберспортсменам удачи и сил, а болельщикам ярких эмоций от побед любимых команд!