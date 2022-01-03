Winline становится партнером ЕЕЕ в рамках DPC и серии D2CL в 2022 году

Мы рады присоединиться к проектам крупнейшего в России турнирного оператора. Одна из важнейших миссий Winline – делать спорт лучше, интереснее и ярче. А серия Dota 2 Champions League — как раз те уникальные перспективные турниры, которые помогают любому талантливому игроку стать звездой. Турниры DPC 2021/2022 — важнейшее событие в мире Dota 2, и, разумеется, мы просто не могли пропустить их! Желаем всем киберспортсменам удачи и сил, а болельщикам ярких эмоций от побед любимых команд!

Александр Запольских маркетинг-директор Winline