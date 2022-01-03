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13:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Winline становится партнером ЕЕЕ в рамках DPC и серии D2CL в 2022 году

Одна из крупнейших букмекерских компаний Winline станет партнёром турниров Epic Esports Events, освещением которых занимается студия RuHub.

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Рейтинг букмекеров1-2. Фонбет1-2. Париматч3. Winline4. 1хСтавка5. Леон
Источник: РИА "Новости"

В рамках сотрудничества Winline поддержит трансляции турниров DPC 2021/2022 и серию Dota 2 Champions League: компании интегрируют бренд в трансляции, проведут совместные активности для киберспортивной аудитории, изменят айдентику и название D2CL, а также запустят ещё одну серию турниров.

Мы рады присоединиться к проектам крупнейшего в России турнирного оператора. Одна из важнейших миссий Winline – делать спорт лучше, интереснее и ярче. А серия Dota 2 Champions League — как раз те уникальные перспективные турниры, которые помогают любому талантливому игроку стать звездой. Турниры DPC 2021/2022 — важнейшее событие в мире Dota 2, и, разумеется, мы просто не могли пропустить их! Желаем всем киберспортсменам удачи и сил, а болельщикам ярких эмоций от побед любимых команд!
Александр Запольских
маркетинг-директор Winline
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