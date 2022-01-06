«Ювентус» — «Наполи»: прогнозы и ставки, где смотреть

Прогноз на матч

Одно из самых огненных противостояний итальянского футбола возвращается. «Ювентус» провалил старт сезона, но под руководством вернувшегося в клуб Массимилиано Аллегри постепенно набирает ход. Четыре победы в последних пяти турах, отличное выступление в Лиге чемпионов, и черная полоса в жизни самого титулованного клуба Италии на домашней арене, как и положено, сменилась белой. К экватору чемпионата «Юве» пятый в таблице, а его соперник пока третий, но за ближайшие 3−4 матча они запросто могут поменяться местами.

У неаполитанцев динамика сезона практически полностью противоположная. Еще недавно «Наполи» лидировал в чемпионате, почти не терял очки и обходился вовсе без поражений, но за последние 7 туров нахватал их аж четыре, причем команда Лучано Спаллетти уступила не только прямым конкурентам, «Интеру» и «Аталанте», но перед рождественскими каникулами умудрилась дома проиграть «Специи», которая сражается за выживание.

Как будто игровых проблем было мало, в стане южан свирепствует коронавирус. В Турин не поехали главный тренер Лучано Спаллетти и несколько основных игроков, включая Виктора Осимхена, Элифа Элмаса и Мариу Руя (впрочем, он и так пропускал бы матч из-за перебора карточек). Департамент здравоохранения Неаполя разрешил команде вылететь на игру, хотя в нынешней ситуации «Наполи» был бы на руку перенос: с учетом обстоятельств ловить в Турине практически нечего.

На что ставить

Исход в виде победы хозяев выглядит достаточно очевидным, поэтому коэффициент на него скромный (1.71), но, если к победе «Ювентуса» добавить обязательный гол хозяев, отсутствие голов у гостей и тотал меньше 3, получаем перспективный экспресс за 6.61.

Дело в том, что у «Наполи» помимо кадровых колоссальные проблемы с реализацией (в проигранном матче предыдущего тура со «Специи» «Наполи» нанес 26 ударов, но остался без голов), а Массимилиано Аллегри худо-бедно поправил дела «старой синьоры» в обороне, и теперь «Юве» в отличие от начала сезона почти не пропускает: один пропущенный мяч в 6 последних матчах, включая заключительный тур группового раунда Лиги чемпионов — отличный результат.

Крупной победы хозяев ждать не стоит: разгромов в активе даже набирающего ход туринского клуба в этом сезоне практически нет. После одного-двух мячей в ворота соперника «бьянконери» прагматично переходят к игре на удержание счета.

Где смотреть

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