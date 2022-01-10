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13:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Рангнику пора побеждать: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»

Следим за Кубком Англии.

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Источник: РИА "Новости"

Рангник чуть больше месяца тренирует «Манчестер Юнайтед», и ситуация в команде пока что лучше не стала. Результаты примерно такие же, как при Сульшере, по игре манкунианцы тоже не убеждают. Вдобавок появляется все больше информации о непонимании между игроками и новым тренером, и уже Роналду чуть ли не думает об уходе из клуба. Это явно не то, на что рассчитывали боссы «МЮ», вызывая Ральфа из России. Поражение от «Вулверхэмптона» неделю назад только подлило масла в огонь. «Юнайтед» был хуже соперника, об этом говорит и статистика: 9−19 по ударам по воротам, 3−8 по угловым.

«Астон Вилла» проиграла три из последних 4 матчей, но два из них «Ливерпулю» и «Челси», так что разговоры о кризисе в команде немного преувеличены. Джеррард в ноябре начал с побед в Бирмингеме, но долго эта серия продолжаться не могла. «Вилла» сейчас думает, как укрепиться этой зимой. Клуб уже взял Коутиньо из «Барселоны», осталось еще укрепить левый фланг обороны и опорную зону. За еврокубки «Астон Вилла» в этом сезоне бороться не будет, стало быть, можно делать трансферы с прицелом на будущее.

Во время загрузки произошла ошибка.

Обе команды не лучшим образом выглядели в последние две недели, но по мастерству и мотивации преимущество должно быть на стороне хозяев «Олд Траффорда». Для «Ман Юнайтед» Кубок Англии — реальный шанс выиграть первый трофей за 5 лет. Да и самим футболистам наверняка хочется ответить на критику в свой адрес. Поставим здесь на победу «МЮ» в основное время — БК «Марафон» дает на это коэффициент 1,66. Также хорошо смотрится тотал больше 2,5 за 1,71 в БК «Париматч».

Андрей Санталов

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