В финале «Новогоднего Драйва» Галыгин и Кравченко подарят победителю «Гелендваген»

Olimpbet готовит сюрприз для своих клиентов и участников финала «Новогоднего Драйва». Прямую трансляцию розыгрыша проведут звездные ведущие Вадим Галыгин и Мария Кравченко. Гостями студии станут бойцы смешанных единоборств Владимир Минеев и Данил «Регбист» Алеев, блогеры Алексей Столяров, Мухаммад Биттуев и Карина Хафизова. Музыкальный гость — рэпер ST. Прямой эфир начнется 13 января в 20:00 по московскому времени. Трансляция будет доступна на сайте, в мобильном приложении и YouTube-канале Olimpbet.

В студии будут присутствовать не только звезды, но и обычные клиенты компании. В своих социальных сетях букмекер разыграл 50 пригласительных на съемки финала. Все победители станут участниками грандиозного шоу, получат фрибеты номиналом 5000 рублей и будут претендовать на дополнительные призы от звездных гостей: одного iPhone 13, двух Apple Watch 7 и двух AirPods Pro.