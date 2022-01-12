В финале «Новогоднего Драйва» Галыгин и Кравченко подарят победителю «Гелендваген»

Olimpbet готовит сюрприз для своих клиентов и участников финала «Новогоднего Драйва». Прямую трансляцию розыгрыша проведут звездные ведущие Вадим Галыгин и Мария Кравченко. Гостями студии станут бойцы смешанных единоборств Владимир Минеев и Данил «Регбист» Алеев, блогеры Алексей Столяров, Мухаммад Биттуев и Карина Хафизова. Музыкальный гость — рэпер ST. Прямой эфир начнется 13 января в 20:00 по московскому времени. Трансляция будет доступна на сайте, в мобильном приложении и YouTube-канале Olimpbet.
В студии будут присутствовать не только звезды, но и обычные клиенты компании. В своих социальных сетях букмекер разыграл 50 пригласительных на съемки финала. Все победители станут участниками грандиозного шоу, получат фрибеты номиналом 5000 рублей и будут претендовать на дополнительные призы от звездных гостей: одного iPhone 13, двух Apple Watch 7 и двух AirPods Pro.
Главным призом «Новогоднего Драйва» станет «Гелендваген», но кроме него в финале разыграют PlayStation 5, iPhone 13, Apple Watch 7, AirPods Pro, шесть фрибетов номиналом от 3000 до 10 000 рублей. На каждый из призов претендуют все клиенты Olimpbet, которые заключили хотя бы одно пари с 22 ноября. За каждые поставленные 500 рублей букмекер начислял игрокам специальные билеты. Ищите их в личном кабинете и следите за прямой трансляцией финального розыгрыша 13 января.