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11:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Даже с Хави «Барса» не конкурент «Реалу»: прогноз на «Эль класико»

Сейчас это команды разного уровня.

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Источник: Reuters

Суперкубок Испании в третий раз разыграют в формате «финала четырех», и во второй раз это произойдет в Саудовской Аравии. В этот раз организаторы сразу свели в полуфинале «Реал» и «Барселону», в двух предыдущих случаях «Эль класико» все никак не получалось.

«Барса» храбрилась перед этой встречей, особенно тут усердствовал Пике, который уверен, что сейчас его команда стала сильнее, чем в октябре, когда «Реал» выиграл 2:1. Но что его настраивает на такой оптимизм, непонятно. Каталонцы только что упустили победу с «Гранадой» (1:1). Депай не в форме, Дембеле нестабилен, Люк де Йонг забивает, но у это все-таки не топ-форвард. Алвес вряд ли готов в свои 38 лет играть так часто. Да, наконец заявили 55-миллионного Феррана, но он почти не тренировался с командой все это время.

Во время загрузки произошла ошибка.

В соперниках же «Реал», который только что разобрал по частям «Валенсию» (4:1). Винисиус вернулся и продолжил сразу забивать, у него дубль, у Бензема дубль — эта пара и тащит мадридцев к чемпионству. При помощи, конечно, Модрича и Крооса, Куртуа и Алабы. А Анчелотти просто не мешает мастерам на поле играть. У «Реала» есть уязвимые места, временами защитники могут выключиться из эпизода или заиграться в своей штрафной, но в целом, это самая стабильная и самая результативная команда Испании.

«Барса» уже проиграла 4 «Эль класико» подряд. И не видно, за счет чего эта серия сейчас может прерваться. Возможно, Хави и думает о первом трофее в родном клубе, до него всего две победы, но он должен и понимать, что возрастным игрокам нужен отдых. Интересно будет посмотреть, насколько оптимальный состав он выставит, но «Реал» в любом случае тут фаворит. На победу мадридцев в основное время можно поставить в БК «Фонбет» за 1,95. Еще как вариант можно взять ставку «обе забьют и тотал больше 2,5» за 1,88 в БК «Бетсити». Вряд ли тут будет мало голов.

Андрей Санталов

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