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13:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Тухель снова обыграет Конте: прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Челси»

На этом можно заработать.

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Источник: Reuters

Первый полуфинал Кубка английской лиги оставил грустное впечатление. «Челси» вышел заряженным на домашний матч, сразу начал прессовать соперника и забил после его ошибки. А затем команда Тухеля продолжала давить, и «Тоттенхэм» снова не выдержал. К хозяевам вопросов нет, но что случилось с подопечными Конте? Как можно было играть настолько безвольно в принципиальном матче? Тут и борьба за трофей, который «шпоры» не выигрывали с 2008-го, тут и встреча с бывший клубом Конте…

У «Челси» вернулся покаявшийся Лукаку, теперь от бельгийца ждут голов, одних слов будет мало. Ромелу старался в первом полуфинале, но забить не смог. В целом, «синие» снова набрали форму, могли выиграть и крупнее, но, когда команда создает столько моментов, реализация — это не проблема. А вот для «Тоттенхэма» все грустно. Да, «шпоры» только один раз проиграли за месяц, но по составу они уступают другим топ-клубам, а значит, трофеи и место в зоне ЛЧ им не светят. А тут еще и Сон травмировался.

Во время загрузки произошла ошибка.

При Конте «Тоттенхэм» хорош дома: 7 побед и одна ничья. Но против такого «Челси» устоять ему будет сложно. БК «Марафон» дает 2,3 на победу гостей в основное время. В 1Х Ставка можно также взять гол Лукаку за 2,4.

Андрей Санталов

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