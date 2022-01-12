Кто победит в Суперкубке Италии? Прогноз на матч «Интер» — «Ювентус»
У туринцев большие проблемы.
У туринцев большие проблемы.
Об «Интере» в этом сезоне уже сказано много хорошего, и новый лидер итальянского футбола все это заслужил. К работе Индзаги никаких вопросов, «нерадзурри» и забивают больше всех, и по игре в обороне — одни из лучших. Последнее поражение в серии А было аж три месяца назад, от «Лацио». На днях «Интер» отомстил за него, выиграв у команды Сарри 2:1. Впереди у Лаутаро не было привычного партнера по атаке Джеко, так что нападение промолчало (хотя один гол Мартинеса отменили из-за спорного офсайда). Зато выручили защитники: Бастони и Шкриньяр принесли «Интеру» важную победу.
«Ювентус» же выиграл супердраматичный матч у «Ромы», уступая 1:3 по ходу второго тайма. Мората, которого так хотела заполучить «Барселона», дважды поучаствовал в голевых атаках, а решающий мяч тоже забил защитник — Де Шильо! Однако туринцы из-за травмы надолго потеряли ключевого игрока атаки Кьезу, а Дибала и Мората все-таки слишком нестабильны, чтобы постоянно забивать. «Юве» ждет то Икарди из Парижа, то Влаховича из Флоренции, но пока с голами есть проблема. В защите дела получше, Щенсны очень хорош, что доказал еще раз с «Ромой», отбив пенальти в конце матча.
Аллегри — опытный тренер, но разницу в уровне команд в их нынешнем состоянии ему будет сложно перекрыть. Кроме Кьезы у «Юве» не будет и Бонуччи с Куадрадо и-де Лигтом, тоже очень важные игроки. У «Интера» же вернутся Джеко и Чалханоглу, состав будет сильнейший. К тому же матч за Суперкубок Италии пройдет в Милане. Поставить на победу хозяев в основное время можно за 1,76 в БК BetBoom. Забьет ли вообще сегодня «Юве» — тоже хороший вопрос. Как вариант можно взять ставку «обе команды забьют — нет» за 1,97 в БК «Париматч».
Андрей Санталов