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12:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Финал «Новогоднего Драйва»: Olimpbet разыграет «Гелендваген» в прямом эфире

Букмекерская компания Olimpbet подготовила грандиозный подарок для своих клиентов. Уже сегодня букмекер подведет итоги «Новогоднего Драйва» — самой масштабной акции в своей истории. И не просто определит победителей, а покажет яркое шоу в прямом эфире.

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Финал «Новогоднего Драйва» проведут Вадим Галыгин и Мария Кравченко. Гостями студии станут рэпер ST, бойцы смешанных единоборств Владимир Минеев и Данил «Регбист» Алеев, блогеры Алексей Столяров, Мухаммад Биттуев и Карина Хафизова. Все звезды не просто посидят в сторонке, а будут полноценно участвовать в розыгрыше призов.

Прямой эфир начнется сегодня в 20:00 по московскому времени. Трансляция будет доступна на сайте, в мобильном приложении и YouTube-канале Olimpbet.

Во время загрузки произошла ошибка.

На кону в финале «Новогоднего Драйва» — легендарный внедорожник Mercedes G-Class. Кроме него клиенты Olimpbet выиграют PlayStation 5, iPhone 13, Apple Watch 7, AirPods Pro, шесть фрибетов номиналом от 3000 до 10 000 рублей. И это не считая дополнительных подарков для клиентов Olimpbet, которые будут присутствовать в студии.

На призы претендуют все игроки, которые заключили хотя бы одно пари с коэффициентом не ниже 1.50 начиная с 22 ноября. За каждые поставленные 500 рублей букмекер начислял специальные билеты для участия в розыгрыше. Ищите их в личном кабинете.

Ждите розыгрыш в 20:00 и подключайтесь к эфиру, даже если у вас нет заветных купонов. Звездные ведущие и гости не дадут заскучать никому!

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