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13:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Что придумает Клопп без Салаха и Мане? Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Арсенал»

Топы бьются в Кубке лиги.

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Источник: Reuters

Одного финалиста Кубка лиги мы уже знаем — «Челси» прошел «Тоттенхэм», а в этой паре все только начинается. Неделю назад первый матч между «Арсеналом» и «Ливерпулем» из-за большого количества положительных тестов на ковид в команде Клоппа. Позже выяснилось, что результаты были ложноположительными, так что все игроки вернулись в строй. «Ливерпуль» остался без Салаха, Мане и Кейта, уехавших на Кубок Африки, также травмированы Алькантара и Ориги. Интересно, как Клопп выстроит игру без своих лидеров, впрочем, мы знаем, что со скамейки «Ливерпуля» всегда может выйти кто-то и удивить.

«Арсенал» сделал шаг назад, проиграв недавно «Ноттингем Форесту» в своем любимом турнире — Кубке Англии. Футболисты топ-клуба АПЛ не настроились на борьбу с уступающим по классу соперником и были за это наказаны. При всем прогрессе «канониров» (всерьез претендуют на место в ЛЧ) стабильности арсенальской молодежи не хватает. При этом больших потерь в составе перед полуфиналом Кубка лиги нет. «Арсенал» хоть и отпустил на Кубок Африки 4 игроков, в основе выходил обычно только опорник Парти. Но под вопросом участие Джаки, Смит-Роу и Томиясу.

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При таких раскладах, когда обе команды, особенно «Ливерпуль», не могут рассчитывать на всех своих сильнейших футболистов, предсказать исход встречи очень сложно. Ничья никого тут не удивит и не расстроит — все решится в ответном матче в Лондоне. На такой результат БК «Марафон» дает коэффициент 4,15. Возможно, что будет и не так много голов, как ждут букмекеры, в БК «Бетсити» на тотал меньше 2,5 можно поставить за 2,30.

Андрей Санталов

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