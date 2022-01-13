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13:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Симеоне останется без финала Суперкубка Испании: прогноз на матч «Атлетико» — «Атлетик»

Ставим против фаворита.

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Рейтинг букмекеров1-2. Фонбет1-2. Париматч3. Winline4. 1хСтавка5. Леон
Источник: Reuters

«Атлетико» сдал по сравнению с прошлым сезоном. Особенно это касается обороны и вратаря Облака. Когда подопечные Симеоне стали чемпионами, они за 38 матчей пропустили 25 мячей. Сейчас у них уже в 20 турах 24 пропущенных гола. Удивительный регресс для тренера, чье имя было синонимом супернадежной игры в защите. Впереди все более-менее неплохо, «Атлетико» забивает прилично по испанским меркам, но о защите чемпионского титула речь уже не идет, «Реал» оторвался на 16 очков.

«Атлетик» же по традиции ведет борьбу за еврокубки и кубковые трофеи. У басков всегда особый настрой даже на такие турниры, как Суперкубок Испании. Если топ-клубам не хватает на него мотивации, как это было видно вчера по тому же «Реалу», то у «Атлетика» ее выше крыши. Год назад как раз команда из Бильбао выиграла этот турнир, победив сначала «Реал», а затем и «Барселону». Нет сомнений, что Марселино хочет защитить титул.

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«Атлетико» прилетел в Саудовскую Аравию без Гризманна, у басков особых потерь нет. Букмекеры считают фаворитом команду Симеоне, мы же предлагаем сыграть против большинства. «Атлетик» не проиграет в основное время за 1,78 в БК «Фонбет». Еще один вариант: «обе команды забьют — нет» за 1,72 в БК «Париматч».

Андрей Санталов

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