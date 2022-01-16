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12:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Фаворита ждет тяжелый матч: прогноз на финал Суперкубка Испании «Реал» — «Атлетик»

Ждем голов от обеих команд.

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Источник: AFP 2021

«Реал» удивил своим планом на игру с «Барселоной» в полуфинале Суперкубка Испании. «Бланкос» позволили каталонцам владеть мячом, встречали их уже ближе к своей штрафной и убегали в контратаки. Анчелотти был доволен тем, как игроки «Реала» создавали моменты в быстрых отрывах, один Винисиус мог забить несколько раз. Однако мадридцы слишком легко отдавали инициативу, чем «Барселона» и воспользовалась дважды, переведя игру в овертайм. А если бы Дембеле хоть раз попал в створ, возможно, «Реалу» приходилось бы придумывать, как отыграться. В общем, это был риск, но по итогу он оправдался, «бланкос» в финале.

А там «Реал» встретится с «Атлетиком», который, возможно, для кого-то это стало сюрпризом, во втором полуфинале разобрался с мадридским «Атлетико». Все решила игра на стандартах: команда Симеоне забила один гол после подачи углового, а баски — два. «Реал» дважды обыграл «Атлетик» в декабре 2021-го, но матчи были примерно равными. К тому же Анчелотти не сможет в этот раз сыграть на контратаках, как с «Барсой», а в позиционных атаках мадридцы не так опасны. Можно и вспомнить, что год назад баски победили «Реал» как раз в Суперкубке Испании и взяли в итоге трофей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Так что хоть «Реал» и считается фаворитом на бумаге, легкой победы тут от него вряд ли стоит ждать. «Атлетик» умеет терпеть, умеет отыгрываться даже в матчах с топ-клубами, громкими именами его не испугаешь. Наш вариант — «Атлетик» не проиграет в основное время за 2,14 в БК «Бетсити». Хорошо выглядит и ставка обе забьют за 1,8 в БК 1Х Ставка.

Андрей Санталов.

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