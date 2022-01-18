Новая битва «Арсенала» и «Ливерпуля», топ-матчи в АПЛ и Кубке Испании — смотрим и ставим!

Прогноз: победа «Брайтона» с форой 0 за 3.30.

«Челси» попытался остановить «Сити» и создать хоть какую-то видимость чемпионкой гонки в Англии, но тщетно, Кепа ошибся, позволив-де Брейне забить победный гол. Теперь лондонцы отстают от «Манчестера» на 13 очков и могут сконцентрироваться на других турнирах. Не забывая, конечно, об АПЛ, место в топ-4 сохранить жизненно необходимо.

Тухелю по-прежнему нужно что-то делать с нападением. Лукаку в двух последних матчах не убеждает, что он должен выходить в основе. В матче с «Сити» бельгиец дважды опасно прорывался по центру, но один раз отдал пас в офсайд, а потом не смог перебросить вратаря. Еще Тухелю не хватает привычных фланговых защитников Джеймса и Чиллуэлла, эта проблема пока тоже не решена.

«Брайтон» встречался с «Челси» три недели и ушел от поражения на последних минутах. Но по игре команда Поттера выглядела лучше, так что легкой прогулкой для «синих» эта встреча точно не станет. Матчи «Брайтона» редко бывают скучными, команда любит атаковать сама, и эта смелость иногда приносит результат даже против топ-клубов. Самое время хозяевам воспользоваться не лучшим состоянием «Челси».

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Прогноз: победа «Ювентуса» с разницей −2 за 2.54.

«Ювентус» в субботу разобрался с «Удинезе» и вплотную приблизился к первой четверке в серии А. Отличился Дибала, но особой радости нет ни у игрока, ни у клуба. «Юве» предлагает игроку новый контракт с понижением зарплаты, аргентинец же на такое не согласен. Этот конфликт может стать проблемой для Аллегри, футболистов, способных забивать голы, у него в команде не так много. Тем более в ситуации, когда Кьеза выбыл из-за травмы.

Но ближайший матч в Кубке Италии не должен стать сложным для «Юве». «Сампдория» только что уволила тренера, дела у команды плохи: три поражения подряд, 5 матчей без побед. Личные встречи в последние годы — тоже в пользу туринцев: пять побед подряд. Причем во всех встречах «Ювентус» забивал как минимум 2 гола. Ждем разгрома и сегодня.

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Прогноз: ничья за 3.45.

«Тоттенхэм» и при новом тренере Конте оставляет противоречивое впечатление. На игру команды чаще всего тяжело смотреть, но результат есть, в АПЛ у «шпор» 8 матчей без поражений. По потерянным очкам они даже опережают «Челси», так что «Сперс» по праву считаются претендентами на попадание в зону ЛЧ, но все эти отложенные матчи еще надо выиграть. Тем временем приобретений в январе у «Тоттенхэма» нет, скамейка запасных не впечатляет, и два поражения подряд от «Челси» в Кубке лиги подчеркивают эти проблемы. Без травмированного Сона атака «шпор» сразу многое потеряла.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CYpEBssIaPs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CYpEBssIaPs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CYpEBssIaPs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Tottenham Hotspur (@spursofficial)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Лестер» не играл 10 дней, у команды тоже накопилось много переносов. Формально «лисы» еще участвуют в борьбе за топ-4 (два последних сезона они финишировали пятыми), но у них накопилось слишком много проблем. Клубу придется расстаться с Тилемансом, летом в «МЮ» может уйти и тренер Роджерс. В январе нужны трансферы, клубу надо укрепить оборону, но их пока нет. К слову, об обороне — «Лестер» пропустил в 18 матчах 33 гола, с такими показателями будет сложно удержаться даже в топ-10. Пока же отдохнувшие игроки рассчитывают дать бой «Тоттенхэму» и за счет свежести вполне могут не проиграть дома.

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Прогноз: победа «Манчестер Юнайтед» с форой −1,5 за 3.05.

Злоключения «Манчестер Юнайтед» продолжаются: клуб близок ко второй победе над «Астон Виллой» за 5 дней, но выход Коутиньо превратил счет 2:0 в 2:2. У Рангника пока не получается научить своих игроков контролировать ход встречи. Не получается и найти нужный баланс между атакой и обороной. Правда, в последних матчах не играл Роналду из-за повреждения бедра, но теперь он может вернуться в состав.

«Брентфорд» только что проиграл «Ливерпулю» 0:3, не сумев толком оказать сопротивление топ-клубу. Возможно, новичку АПЛ поможет Эриксен, предложение датчанину, не игравшему с лета из-за проблем с сердцем, уже сделано. «Пчелам» явно не хватает креатива в атаке, в среднем они забивают гол за матч, для успеха в премьер-лиге этого мало. Если вернется Роналду, то шансы гостей на уверенную победу будут высоки.

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Прогноз: победа «Ливерпуля» в основное время за 2.12.

Это ответный матч в ½ финала Кубка лиги, первый завершился удалением Джаки и нулевой ничьей. «Арсенал» с тех пор потерял слишком много игроков из-за ковида, травм, дисквалификаций и Кубка Африки, поэтому его матч с «Тоттенхэмом» в воскресенье перенесли. Неизвестно, наберется ли у «канониров» 14 футболистов, включая вратаря. Если да, то шансов пройти в финал будет очень мало.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CYr4fsfpkMC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CYr4fsfpkMC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CYr4fsfpkMC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Arsenal Official (@arsenal)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Ливерпуль» пока без Салаха и Мане, но показал, что может забивать и с Фирмино, Минамино и Окслейдом-Чемберленом. Да и в первом матче многое решило удаление Джаки: «Арсенал» после этого сел к своим воротам, и подопечные Клоппа растерялись. В этот раз они будут лучше готовы и к такому сценарию, и к привычному, когда «канониры» владеют мячом, а «Ливерпуль» накрывает их прессингом. Так что если матч не отменят, то гости должны побеждать.

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Прогноз: победа «Барселоны» в основное время за 2.15.

Обе команды недавно вернулись из Саудовской Аравии, где проводился Суперкубок Испании. «Барселона», хоть и вылетела в полуфинале, оставила очень приятное впечатление против «Реала». Каталонцы не стеснялись контролировать мяч, использовали как навесы на Люка де Йонга, так и более привычную игру в пас накоротке. Возвращение в состав Педри и Фати тоже вселяет оптимизм.

«Атлетик» потратил больше сил в Саудовской Аравии, после победы над «Атлетико», его ждал проигранный финал с «Реалом». Вряд ли команда Марселино успеет так быстро после него восстановиться. Да, дома свои трибуны будут гнать басков вперед, тем более это Кубок Испании, тут всегда возможны сюрпризы. Но и для Хави это шанс взять первый трофей с клубом, это придаст уверенности и ему, и молодым игрокам. Так что «Барса» явно сделает акцент на Кубке Испании и приедет в Бильбао за победой.

Посмотреть матч бесплатно можно на сайте и в приложении Winline.