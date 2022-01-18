Новая битва «Арсенала» и «Ливерпуля», топ-матчи в АПЛ и Кубке Испании — смотрим и ставим!
Варианты есть.
Варианты есть.
Прогноз: победа «Брайтона» с форой 0 за 3.30.
«Челси» попытался остановить «Сити» и создать хоть какую-то видимость чемпионкой гонки в Англии, но тщетно, Кепа ошибся, позволив-де Брейне забить победный гол. Теперь лондонцы отстают от «Манчестера» на 13 очков и могут сконцентрироваться на других турнирах. Не забывая, конечно, об АПЛ, место в топ-4 сохранить жизненно необходимо.
Тухелю по-прежнему нужно что-то делать с нападением. Лукаку в двух последних матчах не убеждает, что он должен выходить в основе. В матче с «Сити» бельгиец дважды опасно прорывался по центру, но один раз отдал пас в офсайд, а потом не смог перебросить вратаря. Еще Тухелю не хватает привычных фланговых защитников Джеймса и Чиллуэлла, эта проблема пока тоже не решена.
«Брайтон» встречался с «Челси» три недели и ушел от поражения на последних минутах. Но по игре команда Поттера выглядела лучше, так что легкой прогулкой для «синих» эта встреча точно не станет. Матчи «Брайтона» редко бывают скучными, команда любит атаковать сама, и эта смелость иногда приносит результат даже против топ-клубов. Самое время хозяевам воспользоваться не лучшим состоянием «Челси».
Прогноз: победа «Ювентуса» с разницей −2 за 2.54.
«Ювентус» в субботу разобрался с «Удинезе» и вплотную приблизился к первой четверке в серии А. Отличился Дибала, но особой радости нет ни у игрока, ни у клуба. «Юве» предлагает игроку новый контракт с понижением зарплаты, аргентинец же на такое не согласен. Этот конфликт может стать проблемой для Аллегри, футболистов, способных забивать голы, у него в команде не так много. Тем более в ситуации, когда Кьеза выбыл из-за травмы.
Но ближайший матч в Кубке Италии не должен стать сложным для «Юве». «Сампдория» только что уволила тренера, дела у команды плохи: три поражения подряд, 5 матчей без побед. Личные встречи в последние годы — тоже в пользу туринцев: пять побед подряд. Причем во всех встречах «Ювентус» забивал как минимум 2 гола. Ждем разгрома и сегодня.
Прогноз: ничья за 3.45.
«Тоттенхэм» и при новом тренере Конте оставляет противоречивое впечатление. На игру команды чаще всего тяжело смотреть, но результат есть, в АПЛ у «шпор» 8 матчей без поражений. По потерянным очкам они даже опережают «Челси», так что «Сперс» по праву считаются претендентами на попадание в зону ЛЧ, но все эти отложенные матчи еще надо выиграть. Тем временем приобретений в январе у «Тоттенхэма» нет, скамейка запасных не впечатляет, и два поражения подряд от «Челси» в Кубке лиги подчеркивают эти проблемы. Без травмированного Сона атака «шпор» сразу многое потеряла.
«Лестер» не играл 10 дней, у команды тоже накопилось много переносов. Формально «лисы» еще участвуют в борьбе за топ-4 (два последних сезона они финишировали пятыми), но у них накопилось слишком много проблем. Клубу придется расстаться с Тилемансом, летом в «МЮ» может уйти и тренер Роджерс. В январе нужны трансферы, клубу надо укрепить оборону, но их пока нет. К слову, об обороне — «Лестер» пропустил в 18 матчах 33 гола, с такими показателями будет сложно удержаться даже в топ-10. Пока же отдохнувшие игроки рассчитывают дать бой «Тоттенхэму» и за счет свежести вполне могут не проиграть дома.
Прогноз: победа «Манчестер Юнайтед» с форой −1,5 за 3.05.
Злоключения «Манчестер Юнайтед» продолжаются: клуб близок ко второй победе над «Астон Виллой» за 5 дней, но выход Коутиньо превратил счет 2:0 в 2:2. У Рангника пока не получается научить своих игроков контролировать ход встречи. Не получается и найти нужный баланс между атакой и обороной. Правда, в последних матчах не играл Роналду из-за повреждения бедра, но теперь он может вернуться в состав.
«Брентфорд» только что проиграл «Ливерпулю» 0:3, не сумев толком оказать сопротивление топ-клубу. Возможно, новичку АПЛ поможет Эриксен, предложение датчанину, не игравшему с лета из-за проблем с сердцем, уже сделано. «Пчелам» явно не хватает креатива в атаке, в среднем они забивают гол за матч, для успеха в премьер-лиге этого мало. Если вернется Роналду, то шансы гостей на уверенную победу будут высоки.
Прогноз: победа «Ливерпуля» в основное время за 2.12.
Это ответный матч в ½ финала Кубка лиги, первый завершился удалением Джаки и нулевой ничьей. «Арсенал» с тех пор потерял слишком много игроков из-за ковида, травм, дисквалификаций и Кубка Африки, поэтому его матч с «Тоттенхэмом» в воскресенье перенесли. Неизвестно, наберется ли у «канониров» 14 футболистов, включая вратаря. Если да, то шансов пройти в финал будет очень мало.
«Ливерпуль» пока без Салаха и Мане, но показал, что может забивать и с Фирмино, Минамино и Окслейдом-Чемберленом. Да и в первом матче многое решило удаление Джаки: «Арсенал» после этого сел к своим воротам, и подопечные Клоппа растерялись. В этот раз они будут лучше готовы и к такому сценарию, и к привычному, когда «канониры» владеют мячом, а «Ливерпуль» накрывает их прессингом. Так что если матч не отменят, то гости должны побеждать.
Прогноз: победа «Барселоны» в основное время за 2.15.
Обе команды недавно вернулись из Саудовской Аравии, где проводился Суперкубок Испании. «Барселона», хоть и вылетела в полуфинале, оставила очень приятное впечатление против «Реала». Каталонцы не стеснялись контролировать мяч, использовали как навесы на Люка де Йонга, так и более привычную игру в пас накоротке. Возвращение в состав Педри и Фати тоже вселяет оптимизм.
«Атлетик» потратил больше сил в Саудовской Аравии, после победы над «Атлетико», его ждал проигранный финал с «Реалом». Вряд ли команда Марселино успеет так быстро после него восстановиться. Да, дома свои трибуны будут гнать басков вперед, тем более это Кубок Испании, тут всегда возможны сюрпризы. Но и для Хави это шанс взять первый трофей с клубом, это придаст уверенности и ему, и молодым игрокам. Так что «Барса» явно сделает акцент на Кубке Испании и приедет в Бильбао за победой.
Андрей Санталов