«Милан» — «Ювентус» и гонка за лидером в Англии: главные матчи уикенда в Европе

Прогноз: победа «Манчестер Юнайтед» и обе забьют за 3.40

Футбол Англия 2021/2022 Тур 23, 22.01.2022, 18:00 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм Юнайтед -

К манере руководства Ральфа Рангника много вопросов, но какой-то результат он дает. Поэтому имеет право на мелкие конфликты с несколькими игроками — чего стоит спектакль с заменой Криштиану Роналду в матче с «Брентфордом». Подобные истории могут как разобщить коллектив, так и его сплотить. Неизвестно, какими будут итоги этого противоречивого сезона для «красных дьяволов», но наблюдать за процессом крайне любопытно.

«Вест Хэм» Дэвида Мойеса располагается аж на четвертом месте таблицы АПЛ, и это безусловный успех, хотя после визита на отлично знакомый Мойесу «Олд Траффорд» команды могут поменяться позициями. Обе регулярно допускают ошибки в обороне и не способны эффективно «засушить» игру, если она складывается в их пользу. «МЮ» мог пропустить гораздо больше одного мяча от скромного «Брентфорда», если бы не феноменальная игра Давида Де Хеа в воротах. У «Вест Хэма» больше матчей на ноль, но бросается в глаза, что самый частый счет на табло в играх с участием «молотков» в последнее время — 3:2. Поэтому коэффициент на тотал больше в этой встрече довольно низкий, мы же предлагаем собрать более перспективную ставку. Риск в том, что ее может обрушить великолепный Де Хеа, но кто не рискует…

Прогноз: ничья за 4.40

Футбол Испания 2021/2022 Тур 22, 22.01.2022, 23:00 Атлетико - Валенсия -

У «Атлетико» после завоевания чемпионства все идет вкривь и вкось. Защитить титул не удастся — это давно понятно, но под угрозой даже попадание в Лигу чемпионов на будущий сезон. Как раз своему прямому конкуренту из Сан-Себастьяна мадридцы только что бесславно уступили в Кубке.

В тот же вечер «летучие мыши» из Валенсии дали бой в матче Ла Лиги куда более организованной и успешной «Севилье», отобрав у нее важнейшие очки. В сумасшедшей форме пребывает лидер атак «Валенсии» Гонсалу Гедеш, и оснований полагать, что даже домашний матч с подопечными Хосе Бордаласа станет для Диего Симеоне и его банды легкой прогулкой, немного. Как, увы, и надежд на серьезное игровое время для Дениса Черышева, вернувшегося в строй после положительного теста на ковид. Букмекеры уверены в победе «Атлетико», и это удивляет. Давайте их обманем, поставив на ничейный исход.

Прогноз: победа «Аталанты» и обе забьют за 3.55

Футбол Италия 2021/2022 Тур 23, 22.01.2022, 22:45 Лацио - Аталанта -

Из всех топ-лиг борьба в чемпионате Италии самая захватывающая и непредсказуемая. Не первый уже сезон, кстати. Дуэль коллективов Сарри и Гасперини нельзя пропускать, ведь игра пойдет на три результата, хотя шансы более стабильных гостей рассматриваются чуть выше, прежде всего потому, что «Лацио» регулярно увлекается атакующим футболом в ущерб обороне, и уже были случаи, когда даже трех-четырех забитых мячей в чужие ворота оказывалось недостаточно для победы.

Маурицио Сарри верен себе, но футбол, в который играет «Лацио», часто оказывается авантюрным. Гасперини набор очков обеспечивает лучше, «Аталанта» крепче держится за зону еврокубков, стремясь вновь выступить в Лиге чемпионов, поэтому небольшой перевес в ожиданиях и ставках на его стороне. Что касается оказавшегося в подвешенном состоянии Алексея Миранчука, который то ли уходит, то ли не уходит в «Дженоа», в Риме, скорее всего, он снова выйдет на замену, если, конечно, вопрос с трансфером по-прежнему не будет закрыт.

Прогноз: победа «Ливерпуля» и тотал больше 2.5 за 2.25

Футбол Англия 2021/2022 Тур 23, 23.01.2022, 17:00 Кристал Пэлас - Ливерпуль -

«Ливерпуль» — последняя надежда Англии на интригу в борьбе за чемпионство, но мерсисайдцам придется совершить чудо, чтобы мечты стали реальностью, причем в максимально плотном графике. Визит в гости к «Кристал Пэлас» — серьезное испытание с учетом обстоятельств. Юрген Клопп по-прежнему лишен своих бомбардиров, выступающих на Кубке Африки, но без Салаха и Мане великолепно проявляет себя Диогу Жота, лишивший накануне «Арсенал» надежд на финал Кубка лиги. У «Кристал Пэлас» было целых 8 дней на подготовку к матчу — «Ливерпуль» за это время сыграл дважды, это может сказаться на состоянии команд.

Тем не менее, фаворит должен показать класс. «Ливерпуль» больше всех в АПЛ забивает со стандартов, «Кристал Пэлас» — больше всех с них пропускает. Общий счет четырех последних очных встреч этих соперников — 16:0, понятно, в пользу кого. Так что ждем результативной игры, по крайней мере, с одной стороны.

Прогноз: ничья за 3.90

Футбол Англия 2021/2022 Тур 23, 23.01.2022, 19:30 Челси - Тоттенхэм Хотспур -

«Опять ты?» — только что «Челси» и «Тоттенхэм» дважды встречались в Кубке лиги, но безжалостный календарь заставляет их играть снова, причем на кону важнейшие очки в борьбе за еврокубковые путевки. После поражения от «Сити» и ничьи с «Брайтоном» «Челси» может забыть о золотой гонке и сосредоточиться на остальных турнирах, а также удержании третьей строки в таблице чемпионата. «Тоттенхэм» из-за ковидных переносов провел меньше всех матчей в группе лидеров, поэтому реальные позиции команды Антонио Конте, который опять встретится с клубом, где он ранее работал, оценить сложно: при благоприятном раскладе «шпоры» могут еще побороться и с «Челси», что добавляет интриги.

В полуфинале Кубка лиги «Челси» уверенно добился своего, но проблема для «синих» состоит как раз в том, что статистически обыграть такого серьезного соперника в третий раз подряд за короткое время — не самый вероятный исход. Должна же удача немножко улыбнуться и «шпорам», тем более они этого заслуживают игрой. Кто-то, правда, скажет, что вся удача должна была выйти после сумасшедшей концовки последнего матча с «Лестером», когда неукротимый Бергвейн умудрился забить дважды за две минуты, превратив поражение в победу, но мы выберем компромиссный вариант: ничья выглядит вполне вероятным исходом.

Прогноз: ничья и тотал меньше 2.5 за 4.10

Футбол Италия 2021/2022 Тур 23, 23.01.2022, 22:45 Милан - Ювентус -

Наряду с предыдущим — главный матч выходных в Европе, классика итальянского футбола и одно из самых непримиримых противостояний на Апеннинах. «Милан» не сдается в борьбе за скудетто с «Интером», хотя и начинает от него отставать, но разрыв пока не критичный. Если бы не обиднейшее поражение от «Специи», когда на исход прямо, пусть и невольно повлияла оплошность арбитра, красно-черные могли и лидировать по набранным очкам, но потерянного не вернешь, зато можно развернуть ситуацию в свою пользу в принципиальном бою с «Юве».

Подопечные Массимилиано Аллегри давно не проигрывают, если вынести за скобки Суперкубок с «Интером». Осенний кризис, если его таковым считать, преодолен, и «Ювентус» уже готов атаковать четверку лидеров в борьбе за лигочемпионскую путевку. Пока непонятно, как «Старая синьора» оправится от потери из-за тяжелой травмы одного из своих лидеров Федерико Кьезы — эту проблему Аллегри только предстоит решить.

Соперники выглядят практически равными, и ставку на исход сделать тяжело. Ясно, что матч, скорее всего, превратится в тактическую дуэль и выйдет осторожным. И тем, и другим есть что терять, а ничья (как в игре первого круга) ни для кого не станет серьезной неудачей. Наиболее вероятный результат на табло «Сан-Сиро» после 90 минут напряженной борьбы — 1:1 или 0:0.