Салах против мощного Кот-д’Ивуара, Бразилия и Аргентина без побед в этом туре: пытаемся выиграть 50 миллионов

Прогноз: ничья за 2.90.

Сборная Египта, чаще всех (7 раз) побеждавшая на Кубке Африки, пока не впечатляет на этом турнире. В группе Салах и Ко проиграли Нигерии и два раза скромно победили Гвинею-Бисау и Судан. Общая разница забитых и пропущенных 2−1. В сборной Кот-д'Ивуара больше европейских звезд, тут и Заа из «Кристал Пэлас», и Пепе из «Арсенала», и Кессиэ из «Милана», и форвард Аллер из «Аякса». Команда успела обыграть действующего чемпиона Кубка Африки Алжир и, в целом, смотрится более убедительно. Кот-д'Ивуар всего один раз проиграл в последних 15 матчах, однако исторически Египет с ним успешно играет. Поставим на ничью в основное время, такой исход тут никого не удивит.

Прогноз: ничья за 3.25.

Бразилия уже гарантировала себе участие на ЧМ в Катаре, но наверняка захочет продлить свою беспроигрышную серию в отборочных турнирах Южной Америки. Пентакампеоны не проигрывают уже 30 матчей, последний раз их огорчили в квалификации чилийцы в октябре 2015-го. А вот у Эквадора будет и турнирная мотивация, они могут отобраться на чемпионат мира впервые за 8 лет. Сейчас команда на третьем месте, она опережает преследователей на 6 очков, а играть осталось по 4 матча. В составе бразильцев хватает звезд и без Неймара, но настроя хозяев должно хватить для ничьей при своих болельщиках.

Прогноз: Мексика победит и тотал больше 2,5 за 3.20.

У Мексики возникли проблемы в этом отборе на ЧМ, два предыдущих матча в США и Канаде она проиграла и откатилась на третье место. Столько же очков (14) у идущей четвертой Панамы, а с этого места напрямую в Катар попасть уже нельзя. Так что победа здесь мексиканцам нужна как воздух. Иначе стул под тренером Мартино (когда-то работал в «Барселоне») зашатается еще сильнее. У Ямайки уже почти нет шансов выйти на чемпионат мира. 7 очков отставания будет сложно отыграть, хоть и осталось еще 6 туров. В последних 4 матчах квалификации ямайцы не проигрывали, но Мексика прервет эту серию.

Прогноз: ничья за 3.05.

Аргентина тоже уже официально вышла на ЧМ в Катаре, так что может позволить себе сыграть с Чили не в сильнейшем составе. В этот раз в сборную не приехал Месси, не будет и основного защитника Ромеро. Тем не менее, тренер Скалони уверяет, что с настроем на игру проблем не будет. Да и звезд все же в аргентинской команде хватает: Дибала, Лаутаро, Ди Мария… При этом больше всего впечатляет игра в обороне: последние 6 матчей Аргентина провела на ноль, большая заслуга в этом вратаря «Астон Виллы» Мартинеса. Чили же пока только на 6-м месте, и терять очки больше нельзя. Однако тут придется играть без Видаля, а это ключевой полузащитник сборной. Максимум, что удастся хозяевам — зацепить ничью.

Футбол. Кубок Африки. Мали — Экваториальная Гвинея.

Футбол. Квалификация ЧМ. Азия. Япония — Китай.

Футбол. Квалификация ЧМ. Азия. ОАЭ — Сирия.

Футбол. Квалификация ЧМ. Южная Америка. Парагвай — Уругвай.

Футбол. Квалификация ЧМ. КОНКАКАФ. США — Сальвадор.

Футбол. Квалификация ЧМ. КОНКАКАФ. Гондурас — Канада.

Футбол. Квалификация ЧМ. КОНКАКАФ. Коста-Рика — Панама.

Футбол. Квалификация ЧМ. Южная Америка. Колумбия — Перу.

Футбол. Квалификация ЧМ. Южная Америка. Венесуэла — Боливия.

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