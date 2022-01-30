Сложности для «ПСЖ» и «Монако» в Кубке Франции и поражение Аргентины без Месси: угадываем исходы матчей

Прогноз: ничья за 3.10.

Для обоих клубов Кубок Франции — не самый приятный турнир: «Монако» последний раз побеждал в нем 21 год назад, «Ланс» вообще ни разу не выигрывал его. Теперь же команды определят, кто выйдет в ¼ финала. Монегаски начали в новом году новую жизнь: Ковача на посту тренера сменил Клеман из «Брюгге». При бельгийце «Монако набрал 4 очка в 3 матчах, очевидно, что команда еще привыкает к нему. Головин пропустил месяц из-за проблем со здоровьем, но тут может выйти на поле. “Ланс” идет вровень с соперником в чемпионате Франции (делят 7−8-е места) и уже выбил из Кубка чемпиона страны “Лилль”. Силы соперников тут примерно равны, так что ничья в основное время не станет сюрпризом.

Прогноз: ничья за 3.20.

Канада всего один раз играла на чемпионате мира и сейчас близка к тому, чтобы повторить это достижение. «Кленовые листья» лидируют в отборочном турнире в зоне КОНКАКАФ после 9 туров, есть запас в 5 очков перед идущей 4-й Панамой. Канадцы остались без своей главной звезды — защитника Дэвиса из «Баварии», зато бомбардир «Лилля» Дэвид играет и только что отличился в матче с Гондурасом (2:0). У США со звездами проблемы: Пулишич не в форме и был заменен первым в игре с Сальвадором (1:0), а защитник Дест получил повреждение. Так что особого преимущества не будет ни одной из команд, а если учесть, что встреча пройдет в холодном Гамильтоне… Тут вряд ли стоит ждать много голов, а раз так, то ничья весьма вероятна.

Прогноз: «Ницца» не проиграет в основное время за 3.00.

В отличие от Лиги чемпионов Месси пока не феерит за «ПСЖ» во Франции — у аргентинца всего один гол в 12 матчах Лиги 1. Но это не мешает парижанам катком проходить по соперникам — в новом году только «Лиону» удалось не проиграть (1:1). Забивает обычно Мбаппе, защитники также проявляют свои бомбардирские качества. В недавних матчах отличились Рамос, Кимпембе и Керер. Тренер Гальтье, который сделал год назад чемпионом «Лилль», теперь творит свою магию в «Ницце». Южане идут вторыми в чемпионате Франции и намерены пробиться в Лигу чемпионов. «Ницца» выиграла 6 последних матчей и уже успела отнять два очка у «ПСЖ» в первом круге. Хозяева, скорее всего, поберегут Месси, так что шанс на мини-сенсацию тут есть.

Прогноз: Колумбия победит за 4.10.

Колумбия только что проиграла важнейший матч Перу и откатилась на 6-е место. Сложно поверить, но Хамес, Куадрадо и Фалькао с вратарем Оспиной всерьез рискуют не попасть на ЧМ. Так что с Аргентиной им деваться некуда — нужна только победа. В пользу хозяев тот факт, что у соперника в этот раз нет Месси, а также статистика личных встреч в последние годы. Да, на Кубке Америки-2021 колумбийцы уступили, но только в серии пенальти. А до этого аргентинцы последний раз побеждали в 2016-м. Команда Скалони только что огорчила Чили, но тут может поэкспериментировать с составом, все-таки главная задача — выход на ЧМ — уже решена. Ставим здесь против фаворита.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Чемпионат Греции. ПАОК — «Олимпиакос».

Футбол. Квалификация ЧМ. КОНКАКАФ. Мексика — Коста-Рика.

Футбол. Квалификация ЧМ. КОНКАКАФ. Панама — Ямайка.

Футбол. Квалификация ЧМ. КОНКАКАФ. Гондурас — Сальвадор.

Футбол. Квалификация ЧМ. Азия. Япония — Саудовская Аравия.

Футбол. Квалификация ЧМ. Азия. Ливан — Ирак.

Футбол. Кубок Бельгии. «Гент» — «Брюгге».

Футбол. Чемпионшип. «Суонси» — «Лутон Таун».

Футбол. Чемпионат Шотландии. «Хиберниан» — «Хартс».

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