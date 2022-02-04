Миланское дерби, шоу в Германии и Суарес против «Барселоны»: топ-матчи выходных
Олимпиада подождет
Олимпиада подождет
Прогноз: победа «Интера» и тотал больше 2.5 за 2.55
И так прекрасная вывеска миланского дерби еще интереснее из-за того, что результат матча прямо влияет на борьбу за скудетто. В случае победы номинальных хозяев разрыв между двумя миланскими коллективами в перспективе может достичь 10 очков. Так что для подопечных Стефано Пиоли это матч под лозунгом «ни шагу назад». С учетом стабильности «Интера» поражение будет означать для красно-черных выбывание из гонки за первое место.
Даже при отлично играющих в последнее время Кессиэ и Леао «россонери» во всех линиях выглядят слабее машины по добыванию побед под названием «Интер». Остановить выжигающий Серию А дуэт Лаутаро-Джеко (20 голов на двоих в чемпионате) с великолепным дирижером Брозовичем будет крайне сложно. К тому же Златан залечивает ахилл после предыдущей встречи с «Ювентусом» и, вероятно, сможет выйти только на замену. В любом случае от 256-го по счету Derby della Maddonina ждем огня и забитых мячей: в 4 из последних 5 очных встреч соперников (за исключением ноябрьских 1:1 в матче первого круга) проходил тотал «больше 2.5», отсюда наша ставка.
Прогноз: победа «Баварии» и обе забьют за 2.37
Когда «Лейпцигом» рулил Юлиан Нагельсманн, РБ хотя бы пытался навязывать борьбу «Баварии» как в чемпионате, так и в очных встречах, но теперь Нагельсманн по другую сторону баррикад, а РБ даже не претендует на лидерство. Возможно все изменится после назначения на пост главного тренера экс-спартаковца Доменико Тедеско, по крайней мере, январь он провел на ура: четыре победы подряд с общей разницей мячей 10:1. Значит ли это, что в предстоящей игре вечного чемпиона и претендента на очередное попадание в Лигу чемпионов зреет сенсация? К сожалению, это маловероятно. Конечно, «Бавария» тоже иногда проигрывает — в Менхенгладбахе, например, знают об этом лучше других, но ставить на это опрометчиво.
Другое дело — характер матча. По статистике «Бавария» и «Лейпциг» — одни из самых зрелищных команд не только Германии, а всей Европы. Вряд ли РБ сумеет отобрать очки у фаворита, но угрожать воротам будет точно, и вероятность гола в ворота Мануэля Нойера вполне рабочая. А уж Петеру Гулачи точно придется работать в поте лица.
Прогноз: ничья в основное время за 3.60
В Англии первый уикенд после двухнедельной паузы в календаре отдан старейшему турниру. На этой стадии Кубка клубы Премьер-лиги нечасто встречаются между собой, поэтому дуэль «Тоттенхэма» и «Брайтона» вызывает интерес. «Тоттенхэм» вяло провел трансферное окно, избавился от не пригодившихся Антонио Конте футболистов, но на флажке все-таки приобрел огненную парочку из «Ювентуса» Бентанкур-Кулусевски. Еще одна хорошая новость для болельщиков «шпор» — возвращение после травмы лидера команды Сон Хын Мина. В отличие от новичков его появление на поле завтра ожидается. «Брайтон» тоже не остался без приобретений, но лучший бомбардир чемпионата Бельгии Дениз Ундав переберется через Ла-Манш только летом, пока же Грэму Поттеру придется обходиться теми, кто есть.
«Брайтон» — чемпион Европы по ничьим в этом сезоне: 12 в 22 матчах чемпионата Англии. «Чайки» крайне редко проигрывают, но и побеждают ненамного чаще. Как известно, в нынешнем сезоне традиционные переигровки в Кубке Англии отменены, но это не значит, что матч не может завершиться ничейным итогом в основное время. С учетом красноречивой статистики («Тоттенхэм» после Нового года всегда пропускает, а «Брайтон» — забивает), можно совсем осмелеть и поставить на точный счет 1:1 после 90 минут с коэффициентом 5.80 на сайте Winline, столь любимый гостями в этом сезоне. Что дальше? Кто знает, но «Тоттенхэму» необходимо сохранить шансы хотя бы на Кубок, других трофеев в этом сезоне уже точно не будет.
Прогноз: ничья и обе забьют за 4.30
Обе команды проводят неровный сезон. «Валенсия» никак не может стряхнуть с себя статус середняка, а «Реал Сосьедад» одно время шел среди лидеров Ла Лиги, но не выдержал темпа, и опустился ниже еврокубковой черты. И те, и другие на неделе сыграли в четвертьфинале Кубка Испании: «Валенсия» одолела «Кадис» (2:1) и поборется за выход в финал, а клуб из Страны Басков неожиданно крупно уступил разогнавшемуся «Бетису» (0:4).
Оба соперника в последнее время испытывают серьезные проблемы с обороной, оба нацелены на атаку, и ставка «обе забьют» выглядит разумным решением, но коэффициент на это крайне низкий — 1.72, поэтому предлагаем рискнуть и добавить в прогноз ничейный исход, достаточно вероятный с учетом нынешней практически равной формы команд. «Валенсия» играет дома, но уже потеряла мотивацию в чемпионате и наверняка сосредоточится на Кубке Короля, а «Реал Сосьедад» еще сохраняет шансы вернуться в еврокубки и постарается взять очки, хотя перспективы в борьбе с «Барселоной» и «Атлетико» на дистанции у басков не очень хорошие.
Прогноз: победа Дортмунда и тотал больше 3.5 за 3.45
Встреча ближайших преследователей «Баварии» обещает выйти любопытной. Да, интрига немного притянута за уши: уже сейчас можно сказать, что Дортмунд по итогам сезона, скорее всего, займет привычное второе место, а для «Байера» будет успехом удержать третью строчку, но хотя конкурентов за титул у «Баварии» не видно, в остальном Бундеслига по праву считается самой зрелищной из топ-лиг Европы, а «Боруссия» с «Байером» во многом и создали ей эту репутацию.
Российским болельщикам не терпится увидеть на полях Германии Сердара Азмуна, но придется подождать: иранец лишь 3 февраля присоединился к новой команде, по сути пропустил межсезонные сборы «Зенита», и не факт, что его вообще сразу допустят к тренировкам в общей группе. И без Азмуна у леверкузенцев прекрасная группа атаки во главе с одним из лучших бомбардиров сезона в Европе Патриком Шиком (18 голов в чемпионате). Чешский форвард как начал забивать на Евро-2020, так и не может остановиться, составляя достойную конкуренцию Левандовскому и Холанду. Кстати о норвежце — он тоже в полном порядке, забил 4 гола в 4 январских матчах, и с двумя такими снайперами можно смело брать максимальный тотал: в этом матче мы легко можем увидеть 5−6 забитых мячей, что свойственно Бундеслиге.
Прогноз: победа «Барселоны» и тотал меньше 2.5 за 4.90
Еще год назад было невозможно представить, что «Барселона» и «Атлетико» будут бороться за четвертое место в чемпионате Испании, однако на сегодня ситуация обстоит именно так. Оба клуба переживают худший период за последние несколько лет, и как сложится их противостояние в эпоху обоюдного кризиса — предсказать непросто. На Диего Симеоне свалились 33 несчастья. Ушел в «Ньюкасл» Триппьер, опять травмировался Гризманн, не выручает прежде надежная оборона, Суарес забивает за сборную, а не за клуб, а Marca прямо пишет о конфликтах и формировании группировок в раздевалке: куда делась сплоченная банда, вырывавшая чемпионский титул?
Болельщики «Барселоны» смотрят на концовку сезона с легким оптимизмом, правда, не столько из-за результатов, которые все еще оставляют желать лучшего, а из-за того, как Хави строит новую «Барсу». Проведя финансовую реструктуризацию, каталонцы вернулись к ранее невозможным приобретениям новичков. Ожидается, что Адама Траоре и Пьер-Эмерик Обамеянг сразу вольются в основу, а что из этого получится — скоро узнаем. Пока же нас ждет осторожная игра, в которой более вероятен успех хозяев «Камп Ноу» с минимальным преимуществом.
Игорь Борунов