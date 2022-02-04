Миланское дерби, шоу в Германии и Суарес против «Барселоны»: топ-матчи выходных

Прогноз: победа «Интера» и тотал больше 2.5 за 2.55

Футбол Италия 2021/2022 Тур 24, 5.02.2022, 20:00 Интер - Милан -

И так прекрасная вывеска миланского дерби еще интереснее из-за того, что результат матча прямо влияет на борьбу за скудетто. В случае победы номинальных хозяев разрыв между двумя миланскими коллективами в перспективе может достичь 10 очков. Так что для подопечных Стефано Пиоли это матч под лозунгом «ни шагу назад». С учетом стабильности «Интера» поражение будет означать для красно-черных выбывание из гонки за первое место.

Даже при отлично играющих в последнее время Кессиэ и Леао «россонери» во всех линиях выглядят слабее машины по добыванию побед под названием «Интер». Остановить выжигающий Серию А дуэт Лаутаро-Джеко (20 голов на двоих в чемпионате) с великолепным дирижером Брозовичем будет крайне сложно. К тому же Златан залечивает ахилл после предыдущей встречи с «Ювентусом» и, вероятно, сможет выйти только на замену. В любом случае от 256-го по счету Derby della Maddonina ждем огня и забитых мячей: в 4 из последних 5 очных встреч соперников (за исключением ноябрьских 1:1 в матче первого круга) проходил тотал «больше 2.5», отсюда наша ставка.

Прогноз: победа «Баварии» и обе забьют за 2.37

Футбол Германия 2021/2022 Тур 21, 5.02.2022, 20:30 Бавария - РБ Лейпциг -

Когда «Лейпцигом» рулил Юлиан Нагельсманн, РБ хотя бы пытался навязывать борьбу «Баварии» как в чемпионате, так и в очных встречах, но теперь Нагельсманн по другую сторону баррикад, а РБ даже не претендует на лидерство. Возможно все изменится после назначения на пост главного тренера экс-спартаковца Доменико Тедеско, по крайней мере, январь он провел на ура: четыре победы подряд с общей разницей мячей 10:1. Значит ли это, что в предстоящей игре вечного чемпиона и претендента на очередное попадание в Лигу чемпионов зреет сенсация? К сожалению, это маловероятно. Конечно, «Бавария» тоже иногда проигрывает — в Менхенгладбахе, например, знают об этом лучше других, но ставить на это опрометчиво.

Другое дело — характер матча. По статистике «Бавария» и «Лейпциг» — одни из самых зрелищных команд не только Германии, а всей Европы. Вряд ли РБ сумеет отобрать очки у фаворита, но угрожать воротам будет точно, и вероятность гола в ворота Мануэля Нойера вполне рабочая. А уж Петеру Гулачи точно придется работать в поте лица.

Прогноз: ничья в основное время за 3.60

В Англии первый уикенд после двухнедельной паузы в календаре отдан старейшему турниру. На этой стадии Кубка клубы Премьер-лиги нечасто встречаются между собой, поэтому дуэль «Тоттенхэма» и «Брайтона» вызывает интерес. «Тоттенхэм» вяло провел трансферное окно, избавился от не пригодившихся Антонио Конте футболистов, но на флажке все-таки приобрел огненную парочку из «Ювентуса» Бентанкур-Кулусевски. Еще одна хорошая новость для болельщиков «шпор» — возвращение после травмы лидера команды Сон Хын Мина. В отличие от новичков его появление на поле завтра ожидается. «Брайтон» тоже не остался без приобретений, но лучший бомбардир чемпионата Бельгии Дениз Ундав переберется через Ла-Манш только летом, пока же Грэму Поттеру придется обходиться теми, кто есть.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZg9-hDIiv4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZg9-hDIiv4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZg9-hDIiv4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Tottenham Hotspur (@spursofficial)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Брайтон» — чемпион Европы по ничьим в этом сезоне: 12 в 22 матчах чемпионата Англии. «Чайки» крайне редко проигрывают, но и побеждают ненамного чаще. Как известно, в нынешнем сезоне традиционные переигровки в Кубке Англии отменены, но это не значит, что матч не может завершиться ничейным итогом в основное время. С учетом красноречивой статистики («Тоттенхэм» после Нового года всегда пропускает, а «Брайтон» — забивает), можно совсем осмелеть и поставить на точный счет 1:1 после 90 минут с коэффициентом 5.80 на сайте Winline, столь любимый гостями в этом сезоне. Что дальше? Кто знает, но «Тоттенхэму» необходимо сохранить шансы хотя бы на Кубок, других трофеев в этом сезоне уже точно не будет.

Прогноз: ничья и обе забьют за 4.30

Футбол Испания 2021/2022 Тур 23, 6.02.2022, 16:00 Валенсия - Реал Сосьедад -

Обе команды проводят неровный сезон. «Валенсия» никак не может стряхнуть с себя статус середняка, а «Реал Сосьедад» одно время шел среди лидеров Ла Лиги, но не выдержал темпа, и опустился ниже еврокубковой черты. И те, и другие на неделе сыграли в четвертьфинале Кубка Испании: «Валенсия» одолела «Кадис» (2:1) и поборется за выход в финал, а клуб из Страны Басков неожиданно крупно уступил разогнавшемуся «Бетису» (0:4).

Оба соперника в последнее время испытывают серьезные проблемы с обороной, оба нацелены на атаку, и ставка «обе забьют» выглядит разумным решением, но коэффициент на это крайне низкий — 1.72, поэтому предлагаем рискнуть и добавить в прогноз ничейный исход, достаточно вероятный с учетом нынешней практически равной формы команд. «Валенсия» играет дома, но уже потеряла мотивацию в чемпионате и наверняка сосредоточится на Кубке Короля, а «Реал Сосьедад» еще сохраняет шансы вернуться в еврокубки и постарается взять очки, хотя перспективы в борьбе с «Барселоной» и «Атлетико» на дистанции у басков не очень хорошие.

Прогноз: победа Дортмунда и тотал больше 3.5 за 3.45

Футбол Германия 2021/2022 Тур 21, 6.02.2022, 17:30 Боруссия Д - Байер -

Встреча ближайших преследователей «Баварии» обещает выйти любопытной. Да, интрига немного притянута за уши: уже сейчас можно сказать, что Дортмунд по итогам сезона, скорее всего, займет привычное второе место, а для «Байера» будет успехом удержать третью строчку, но хотя конкурентов за титул у «Баварии» не видно, в остальном Бундеслига по праву считается самой зрелищной из топ-лиг Европы, а «Боруссия» с «Байером» во многом и создали ей эту репутацию.

Российским болельщикам не терпится увидеть на полях Германии Сердара Азмуна, но придется подождать: иранец лишь 3 февраля присоединился к новой команде, по сути пропустил межсезонные сборы «Зенита», и не факт, что его вообще сразу допустят к тренировкам в общей группе. И без Азмуна у леверкузенцев прекрасная группа атаки во главе с одним из лучших бомбардиров сезона в Европе Патриком Шиком (18 голов в чемпионате). Чешский форвард как начал забивать на Евро-2020, так и не может остановиться, составляя достойную конкуренцию Левандовскому и Холанду. Кстати о норвежце — он тоже в полном порядке, забил 4 гола в 4 январских матчах, и с двумя такими снайперами можно смело брать максимальный тотал: в этом матче мы легко можем увидеть 5−6 забитых мячей, что свойственно Бундеслиге.

Прогноз: победа «Барселоны» и тотал меньше 2.5 за 4.90

Футбол Испания 2021/2022 Тур 23, 6.02.2022, 18:15 Барселона - Атлетико -

Еще год назад было невозможно представить, что «Барселона» и «Атлетико» будут бороться за четвертое место в чемпионате Испании, однако на сегодня ситуация обстоит именно так. Оба клуба переживают худший период за последние несколько лет, и как сложится их противостояние в эпоху обоюдного кризиса — предсказать непросто. На Диего Симеоне свалились 33 несчастья. Ушел в «Ньюкасл» Триппьер, опять травмировался Гризманн, не выручает прежде надежная оборона, Суарес забивает за сборную, а не за клуб, а Marca прямо пишет о конфликтах и формировании группировок в раздевалке: куда делась сплоченная банда, вырывавшая чемпионский титул?

Болельщики «Барселоны» смотрят на концовку сезона с легким оптимизмом, правда, не столько из-за результатов, которые все еще оставляют желать лучшего, а из-за того, как Хави строит новую «Барсу». Проведя финансовую реструктуризацию, каталонцы вернулись к ранее невозможным приобретениям новичков. Ожидается, что Адама Траоре и Пьер-Эмерик Обамеянг сразу вольются в основу, а что из этого получится — скоро узнаем. Пока же нас ждет осторожная игра, в которой более вероятен успех хозяев «Камп Ноу» с минимальным преимуществом.