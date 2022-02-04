Ставка против фаворита: прогноз на матч Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Мидлсбро»

Пауза в чемпионате Англии случилась вовремя для «Манчестер Юнайтед». У нового тренера Рангника было время оценить отрезок из 10 матчей. Манкунианцы выиграли 6 матчей при одном поражении и стали пропускать гораздо меньше, чем при Сульшере (0,7 гола за игру против 1,7). Казалось бы, хороший результат, но календарь у «Ман Юнайтед» был довольно простой. Из команд топ-7 в соперниках был только «Вест Хэм», с ним справились, забив победный гол на 93-й минуте.

Ключевой вопрос в «Юнайтед» все тот же: что делать с Роналду? Португалец не так ярок, как в прошлых сезонах, забил 8 голов в 18 матчах АПЛ и в январе результативными действиями не отличался. С другой стороны, без голов Криштиану «Манчестер» не вышел был из группы в ЛЧ, да и в АПЛ был бы сейчас явно ниже 4-го места. Особняком стоит скандал с Гринвудом (обвинен в домашнем насилии и отстранен от тренировок), вся эта ситуация могла негативно повлиять на команду.

Это Кубок Англии, 1/16 финала, в соперниках у «МЮ» — команда из чемпионшипа «Мидлсбро». Гости прекрасно понимают, что они в статусе андердога, но рассчитывают удивить именитый топ-клуб. Тренер Уайлдер, работавший недавно в «Шеффилд Юнайтед», даже запретил своим игрокам меняться футболками с Роналду.

«Мидлсбро» в отличной форме, с конца ноября он выиграл 8 матчей из 10. В каком состоянии сейчас «Ман Юнайтед», знает только Рангник. Так что можно сыграть против фаворита: победа «Мидлсбро» в основное время с форой +1,5 за 1,97 в БК «Марафон». Также можно присмотреться к тоталу больше 3 — БК «Бетсити» дает на это коэффициент 2,1.