У «Реала» проблемы, «Ливерпуль», «Юве» и «ПСЖ» должны побеждать: угадываем исходы матчей

Прогноз: «Ливерпуль» победит с разницей в 3+ гола за 2.90.

Пока Салах и Мане сражаются за Кубок Африки, «Ливерпуль» после перерыва начинает играть в Англии. Кубок страны — единственный турнир, где Клопп не преуспел с мерсисайдцами, при нем дальше 5-го раунда они не проходили. По словам, тренера, в этот раз он намерен покончить с этой закономерностью. Тем более, с «Кардифф Сити» в последние годы все складывалось удачно: 4 победы из 4 и 15 забитых мячей в этих встречах. У команды из Уэльса сейчас нелучшие времена, в чемпионшипе «Кардифф» занимает 20-е место. У «Ливерпуля» может сыграть новичок Диас, за которого недавно отдали 50 млн фунтов. Да и для ближайшего резерва это шанс проявить себя.

Прогноз: «ПСЖ» победит и обе забьют за 3.55.

«ПСЖ» скоро играть с «Реалом» в Лиге чемпионов, а над Почеттино сгущаются тучи. Клуб хочет видеть Зидана на его месте, а сам аргентинец вроде как не прочь возглавить «Манчестер Юнайтед». На фоне таких новостей парижане выбыли из Кубка Франции, уступив «Ницце» в серии пенальти. Впрочем, в чемпионате угрозы для «ПСЖ» нет, отрыв от идущего вторым «Марселя» — 10 очков. «Лилль» в прошлом сезоне сенсационно выиграл Лигу 1, но ушел тренер, несколько важных игроков, и команда превратилась в середняка. Сейчас он на 11-м месте, а впереди еще сложный отрезок, где надо играть на два фронта: в ЛЧ скоро будут матчи с «Челси».

Прогноз: «Ювентус» победит и обе забьют за 3.20.

«Ювентус» добился-таки своего, заполучив мощного бомбардира Влаховича, теперь проблема с голами должна быть решена. Серб, выступая в этом сезоне за «Фиорентину», забил 17 мячей в 21 матче — это половина от голов «Юве» в 23 турах. «Интер» туринцам уже не догнать, но за место в лигочемпионской четверке они будут бороться до конца. До «Аталанты» всего одно очко («Юве», правда, сыграл на матч больше). На своем поле команда Аллегри пока играет не очень удачно, всего 20 очков в 11 встречах, тут ей надо срочно прибавлять. «Верона» в этом сезоне хороша, много забивает. Форвард Джованни Симеоне (сын тренера) скоро уйдет на повышение, в этом сезоне у него уже 12 голов. «Верона» обыграла «Юве» в первом круге 2:1, сейчас туринцы должны взять реванш.

Прогноз: «Гранада» не проиграет за 3.83.

«Реал» проиграл впервые за месяц — и выбыл из Кубка Испании. «Атлетик» показал, что если быть агрессивным, прессинговать мадридцев у их штрафной, то те с большой вероятностью ошибутся. Так и случилось, после ошибок Модрича и Каземиро баски забили победный гол. Также стало ясно, что без Бензема остроты в атаке почти нет — заменить Карима попросту некому. В защите же сказывается отсутствие Менди. Слева теперь вынужден играть Алаба, а без него страдает центр обороны. «Гранада» — в числе клубов, пытающихся избежать вылета, но просто с ней не бывает. Например, с «Барселоной» эта команда дважды сыграла вничью. К тому же в гостях «Гранада» редко проигрывает. Участие Бензема в этом матче под вопросом, а Винисиуса точно не будет. Сыграем здесь против фаворита.

Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» — «Милан».

Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» — «РБ Лейпциг».

Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» — «Лацио».

Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» — «Лион».

Футбол. Кубок Англии. «Тоттенхэм» — «Брайтон».

Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» — «Кальяри».

Футбол. Чемпионат Бельгии. «Брюгге» — «Гент».

Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» Д — «Байер».

Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» — «Атлетико».

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