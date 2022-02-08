«Интер» огорчит Моуринью, «Лацио» выбьет «Милан» из Кубка, а топы АПЛ победят — смотрим и ставим!

Прогноз: «Манчестер Юнайтед» победит с форой −1,5 за 2.51.

После небольшого зимнего перерыва игрокам «Манчестер Юнайтед» нужно время, чтобы набрать нужную форму. Матч на Кубок Англии с «Мидлсбро» из чемпионшипа ясно это показал. Подходов к воротам много, ударов тоже много, попадания в штанги перекладину есть, а гол забили только один. И этого не хватило, соперник сравнял счет, а затем дотянул до серии пенальти. А там промах молодого Эланги, и все, прощай, Кубок.

Есть вопросы и к Роналду (не забивает 4 матча, промахнулся с пенальти), и Бруну, и к другим звездам «Юнайтед». Но с таким настроем долго побед ждать не придется. Тем более в ближайшем туре играть с «Бернли» — худшей командой АПЛ в этом сезоне. Более того, команда Дайча еще и лишилась нескольких важных игроков в январе — вылета теперь, кажется, не избежать.

Прогноз: «Интер» победит и тотал больше 3,5 за 3.55.

«Интер» только что проиграл миланское дерби, и это, без сомнений, чувствительное поражение для Индзаги и его футболистов. Формально интрига в серии А снова жива: «Наполи» и «Милан» на расстоянии одного очка от «нерадзурри». Но по игре «Интер» по-прежнему производит самое мощное впечатление. В том же дерби он уже в первом тайме должен был решать все вопросы, но забил только один гол.

«Рома» тоже провела драматичный матч. Римлянам все никак не удавалось забить аутсайдеру «Дженоа». А когда Дзаньоло сделал это на 91-й минуте, выяснилось, что перед голом был фол. В итоге ничья 0:0, а у лидера «Ромы» красная карточка за споры с арбитром. Команда Моуринью плохо в этом сезоне играет с ведущими клубами Италии, в этом четвертьфинале Кубка Италии ее тоже не ждет ничего хорошего.

Прогноз: «Манчестер Сити» победит с форой −3 за 2.51.

«Манчестер Сити», в отличие от соседей по городу, выиграл свой матч в Кубке Англии у клуба из чемпионшипа. «Фулхэм» забил первым, но еще в первом тайме все встало на свои места. 2:1 после голов Гюндогана и Стоунза, Марез после перерыва забил еще два.

Победа в премьер-лиге уже в кармане у Гвардиолы, по сути, теперь ему остается лишь думать, как грамотно подвести команду к плей-офф Лиги чемпионов. Матч с «Брентфордом» не должен стать большой проблемой для «горожан». Новичок АПЛ проиграл 5 последних матчей, в том числе «Эвертону» 1:4 несколько дней назад. Подписание Эриксена не исправит ситуацию мгновенно, датчанину нужно время.

Прогноз: «Тоттенхэм» победит и тотал больше 2,5 за 2.34.

Шансы «Тоттенхэма» попасть в топ-4 высоки, до «Ман Юнайтед» всего два очка и два матча в запасе. «Шпоры» перезагрузились в конце января. отправили 4 игроков в аренду, продали Деле Алли в «Эвертон». Взамен взяли Кулусевски и Бентанкура из «Ювентуса», теперь команда выглядит сильнее. Хотя двух потенциальных новичков «Тоттенхэм» упустил: Луис Диас ушел в «Ливерпуль» в итоге, а Адама Траоре — в «Барселону».

Но главное, что модель Конте работает, главное в ней прессинг и контратаки. До поры до времени это, кстати, получалось и при Моуринью. С возвращением Сона в состав атака «шпор» снова выглядит убийственно. Только что они разобрались с «Брайтоном» (3:1), на счету Харри дубль. «Саутгемптон», начиная с декабря проиграл всего два матча, вылет «святым» не грозит. А это важно, учитывая, что им пришлось пойти на перестройку команды после потери Ингза и других важных игроков.

Прогноз: «Лацио» выйдет в следующий раунд за 2.85.

«Милан» при Пиоли умеет удивлять. Так было и в прошлом сезоне, когда молодежь + Ибра долго лидировали в серии А, так есть и в этом. «Россонери» одолели «Интер», хотя первые 70 минут играли хуже, и спасало их только мастерство вратаря Меньяна. Златан пока не играет из-за травмы, но работает магия Жиру: во всех 8 матчах, в которых француз выходил в основе, команда победила, а сам он забил 7 голов.

«Лацио» оставляет противоречивое впечатление в первом сезоне при Сарри. Известно, что он любит играть первым номером и много владеть мячом, но такая тактика не подходит под этот набор игроков. Милинковичу-Савичу и Иммобиле удобнее убегать в быстрые атаки, именно так они расправились в выходные с «Фиорентиной». Шансы в этом четвертьфинале Кубка Италии как минимум равны, так почему бы не взять «Лацио» за хороший коэффициент?!

Прогноз: «Ливерпуль» победит с разницей 3+ за 2.55.

«Ливерпуль» прекрасно справился с отъездом Салаха и Мане на Кубок Африки (они в итоге и разыграли трофей в финале, Садьо победил). Команда Клоппа выиграла 5 матчей из 6 и вышла в финал Кубка лиги. Лидерские качества проявили Жота, Фирмино, Александр-Арнолд и, конечно. ван Дейк. «Ливерпуль» еще попробует поцепляться за «Ман Сити» (отставание по потерянным — 6 очков), но шансов тут немного. вот в остальных турнирах мерсисайдцы вполне могут что-то выиграть.

Сейчас явно не лучшее время для возвращения Роджерса на «Энфилд». «Лестер» только что разгромно проиграл «Ноттингем Форесту» в Кубке Англии. Хотя год назад «лисы» триумфально выиграли этот трофей. Но в этом сезоне команда, которая недавно дважды была пятой в АПЛ, сама на себя не похожа и превратилась в середняка. Против набравшего ход «Ливерпуля» Роджерсу сложно будет что-то сделать.