Легкой прогулки не будет: прогноз на матч Дания — Россия
Переключаемся на олимпийский хоккей.
Переключаемся на олимпийский хоккей.
Сборную России многие покритиковали за первый матч на Олимпиаде со Швейцарией. В самом деле, команда Жамнова забила всего один гол (да и то, соперник помог). На то были объективные причины. Хоккеистам не хватало игрового тонуса. Они почти месяц не играли, а тренировками контрольные матчи не заменишь. Моменты у чужих ворот все равно создавали, у швейцарцев здорово сыграл голкипер Берра. Но под стать ему были наш Федотов, который провел на ноль дебютный матч за сборную на первом большом турнире. Проблемы есть, особенно с невынужденными удалениями, но есть и время до плей-офф их исправить.
Дания впервые на Олимпиаде, но это не помешало ей сходу всех шокировать. Скандинавы переиграли более именитую Чехию 2:1. Датчане устояли при стартовом штурме соперника, затем забросили две шайбы и, не без везения, удержали победный счет. Большую нагрузку испытал вратарь Дам, но он с ней справился, отразив 39 бросков. У датчан есть игроки, выступавшие в НХЛ, однако главный их козырь — дисциплина и организованная игра в обороне.
Сборную России ждет еще один тяжелый матч, и тренерский штаб, кажется, к этому готов. Помощник главного тренера Федоров уже призывает поменьше креативить в атаке и почаще бросать, особенно при выходах 2 в 1 и 3 в 2. Так что ждем более результативного матча от нашей команды, хотя совсем много шайб ждать не стоит. В БК «Бетсити» можно поставить на победу России с форой −2 за 1,74. Еще один вариант — тотал меньше 5,5 за 1,78 в БК «Фонбет».
Андрей Санталов