Ждем побед от «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «Атлетико»: пытаемся выиграть 50 миллионов

Прогноз: «Манчестер Сити» победит с разницей в 1 гол за 4.10.

«Манчестер Сити» набрал 60 очков после 24 матчей, но Гвардиола не хочет успокаиваться. «Ливерпуль» по потерянным отстает всего на 6 баллов, так что Пеп считает, что для чемпионства надо набирать больше 90 очков. Впрочем, задача эта вполне по силам «горожанам». За последние два месяца они выиграли 10 матчей из 11 (только «Саутгемптон» сделал ничью), проблем с составом нет, эту игру «Ман Сити» тоже должен забирать. «Норвичу», конечно, нужны очки, чтобы остаться в АПЛ, и решить эту задачу реально. До «Ньюкасла», занимающего 17-е место, одно очко (4 по потерянным). С новым тренером Дином Смитом «канарейки» победили в 3 матчах из 12 и еще три свели вничью. Шанс хозяев в том, что «Сити» не захочет напрягаться за три дня до игры в ЛЧ со «Спортингом», но отнять очки все же у такой машины вряд ли получится.

Прогноз: «Атлетико» победит с разницей в 2 гола за 4.10.

«Атлетико» начал февраль с громкого поражения от «Барселоны» — 2:4. Весь сезон мадридцев преследует главная проблема: они пропускают нетипично много для себя. И Облак выручает не так часто, как раньше, и защита (да и вся команда) не играет так цепко, как в том же чемпионском сезоне. Теперь же есть риск не попасть в Лигу чемпионов («Атлетико» уже пятый), а это означает слишком большую потерю денег. К счастью для Симеоне, «Хетафе» — удобный соперник для «Атлетико». До сентября 2021-го скромная команда 22 матча подряд не могла забить испанскому топ-клубу. Эта серия прервалась, но подопечные Симеоне все же победили 2:1. Должны они взять свое и здесь.

Прогноз: «Ливерпуль» победит с разницей в 2 гола за 3.95.

В том, что «Бернли» может быть опасен, только что на своем примере убедился «Манчестер Юнайтед». Команда Рангника доминировала в первом тайме, забила один гол, но во втором тайме расслабилась, и «Бернли» ее за это наказал. «Ливерпуль» должен сделать выводы из этого матча, если еще хочет поддушить «Манчестер Сити» в чемпионской гонке. Мерсисайдцы здорово играют в 2022 году, у них 6 побед и две ничьи. Им тоже на следующей неделе играть в ЛЧ с «Интером», так что у Клоппа будет соблазн поберечь кого-то из лидеров. И все же в две подряд сенсации от «Бернли» не верится. Тем более Салах и Мане вернулись, плюс есть еще интересный новичок Диас.

Прогноз: ничья за 3.40.

«Лестер» сильно сдал в этом сезоне, много травм было у защитников, Варди еще не провел ни одного матча в новом году. Сейчас у «лис» серия из 4 матчей без побед, недавно они вылетели из Кубка Англии, а в четверг проиграли «Ливерпулю» 0:2. Из хороших новостей — Тилеманс и Барнс готовы вернуться в строй. «Вест Хэм» вместе с тренером Мойесом попал в скандал на этой неделе из-за защитника Зума, который ударил кошку ногой. Игрока оштрафовали на 250 тысяч фунтов и, возможно, временно выведут из основы, чтобы критика в адрес клуба утихла. Если же говорить о футболе, «Вест Хэм» проводит прекрасный сезон забил 42 гола в 24 турах (впервые за 40 лет) и бьется за ЛЧ. Но давление на команду может сказаться, плюс «Лестер» дома очень редко проигрывает.

Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» — «Интер».

Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» — «Штутгарт».

Футбол. Чемпионат Португалии. «Бенфика» — «Санта Клара».

Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Наполи» — «Интер».

Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» — «Венеция».

Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» — «Ницца».

Футбол. Чемпионат Швейцарии. «Янг Бойз» — «Базель».

Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон».

Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» — «Ювентус».

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