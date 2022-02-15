«ПСЖ» против «Реала», «Интер» сразится с «Ливерпулем» — Лига чемпионов вернулась!
Тут есть на что поставить.
Тут есть на что поставить.
Прогноз: «ПСЖ» победит и тотал больше 2,5 за 2.60.
На пути к заветному трофею Лиги чемпионов «ПСЖ» собрал столько звезд, сколько возможно. Перед сезоном парижане подписали Месси и Рамоса, взяли Вейналдума и Хакими. И при этом не отпустили Мбаппе в «Реал». И все же управлять таким коллективом звезд сложно, вот и над тренером Почеттино нависла угроза отставки. По другой версии, аргентинец сам хочет уйти, устав работать в такой несбалансированной команде. Перед Лигой чемпионов «ПСЖ» добился победы над «Ренном», забив уже добавленное время. Связка Месси — Мбаппе уже вовсю работает.
«Реал» здорово провел первую половину сезона: безоговорочное лидерство в чемпионате, победа в Суперкубке Испании. Все это во многом благодаря классной полузащите с Модричем и Кроосом и суперсвязке Бензема — Винисиус, на двоих у этого дуэта уже 39 голов. Казалось, все работает само собой, и вмешательство Анчелотти не требуется. Но теперь от мудрого тренера нужны новые ходы. Бензема пропустил два последних матча из-за травмы, и непонятно, когда он восстановится. Без француза в атаке «Реала» все грустно: 1 гол в двух играх. Йович пока неубедителен, на Азара и Бэйла уже не рассчитывают. Так что шансов пройти дальше теперь больше у «ПСЖ».
Прогноз: «Манчестер Сити» победит с форой −2 за 2.38.
«Манчестер Сити» продолжает доминировать в Англии и поступательно идет к 4-му чемпионству за 5 лет. За последние два месяца команда Гвардиолы выиграла 11 матчей при одной ничьей. И разгром «Норвича» в выходные (4:0) только подтверждает, что эта машина останавливаться не собирается. «Горожане» продолжают справляться без ярко выраженного бомбардира, больше 10 голов в этом сезоне забили только Марез (16) и Стерлинг (12). На стадии ⅛ финала ЛЧ сложностей у Гвардиолы не должно возникнуть.
«Спортингу» не повезло: прямо перед ЛЧ они сыграли драматичнейший матч с «Порту». Во встрече двух лидеров португальского чемпионата хватало и голов (четыре на двоих), красных карточек (пять на двоих). «Спортинг» упустил победу, ведя в счете 2:0, а в конце случилась массовая стычка с участием запасных футболистов. Лиссабонцы остались вторыми (отставание от «Порту» 6 очков), и теперь вопрос, хватит ли у них сил и эмоций подготовиться к «Манчестер Сити».
Прогноз: ничья за 3.55.
«Интер» чуть сбавил в чемпионате Италии, набрав в последних трех матчах 4 очка. Но и соперники были как на подбор: «Милан» (1:2), «Рома» (2:0) и «Наполи» (1:1). Команда Индзаги уступила первое место соседям по городу, но «россонери» провели на матч больше. «Нерадзурри» стали меньше забивать в 2022-м: всего 6 голов в 6 играх серии А. Есть вопросы к Лаутаро, у аргентинца всего один мяч в матчах. «Интер» впервые за 10 лет в плей-офф ЛЧ, и вылет команды на этой стадии большим сюрпризом не станет.
Тем более, противостоять чемпиону Италии будет мощный «Ливерпуль». Команда Клоппа еще не сдалась в АПЛ и продолжает преследовать «Ман Сити». Но, возможно, в ЛЧ у мерсисайдцев больше шансов взять заветный трофей. Салах и Мане уже выходят в основе после Кубка Африки, по-прежнему очень хорош Жота. А еще «Ливерпуль» здорово использует угловые в этом сезоне, с них он забил уже 11 мячей. В матче с «Бернли» гол Фабиньо после навеса с корнера решил исход матча. В первом матче команды могут проявить осторожность, так что вероятность ничьей достаточно высока.
Прогноз: тотал больше 4 за 2.66.
«Бавария» удивила в субботу, проиграв «Бохуму». Мюнхенцы пропустили 4 гола уже в первом тайме, и на одно только отсутствие Нойера это не спишешь. Много ошибался Упамекано, его партнер по центру обороны Зюле тоже не был надежен. Дубль Левандовского (вот к поляку претензий в этой встрече нет) и отчаянный штурм в конце матча не помогли спастись. Нагельсманн признал свои ошибки: плохой план на игру, слишком поздние замены. Интересно, сможет ли «Бавария» преобразится за несколько дней.
«РБ Зальцбург» — первый клуб из Австрии, пробившийся в плей-офф ЛЧ. Команда опередила в своей группе «Севилью» и «Вольфсбург». В своем чемпионате у «РБ» всего одно поражение в 19 турах, конкурентов тут попросту нет. Теперь же выступление в Лиге чемпионов поможет засветить и еще выгоднее продать лидеров «Зальцбурга». Например, 20-летнего форварда Адейеми, забившего 18 мячей в этом сезоне, собирается купить дортмундская «Боруссия» (так она недавно купила у «Зальцбурга» Холанда). У себя дома лидер австрийского футбола вполне может дать бой чемпиону Германии и сыграть в открытый футбол.
Андрей Санталов