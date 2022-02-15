У «Аталанты» проблемы, «Ювентус» выиграет туринское дерби: угадываем исходы матчей

Прогноз: «Брага» победит и тотал меньше 2,5 за 4.10.

«Шериф» очень круто дебютировал в Лиге чемпионов на групповой стадии: победа над «Шахтером», ничья с «Интером» и фантастические 2:1 с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу». На этом сказка закончилась, выйти в плей-офф ЛЧ не получилось, но и попадание в Лигу Европы — большой успех для чемпиона Молдавии. Зимой у «Шерифа» сильно обновился состав, так что тут больших сенсаций ждать не стоит. «Брага» в последние годы стабильно выходит из группы в Лиге Европы, 6 лет назад португальцы даже доходили тут до ¼ финала. Сейчас у них хороший шанс пройти дальше и заработать баллы для своей страны и призовые для себя.

Прогноз: «Олимпиакос» не проиграет за 3.05.

«Аталанта» в этом сезоне не отобралась в этом сезоне в плей-офф ЛЧ, поэтому выступает в турнире рангом ниже. С командой Гасперини уже месяц творится что-то неладное, пять матчей подряд она не может выиграть: три ничьи, два поражения. В выходные был хороший шанс взять три очка с «Юве», но бергамаски пропустили в добавленное время, и счет стал 1:1. У Миранчука тоже все грустно. «Аталанта» не отпустила Алексея в другой клуб этой зимой, а сейчас у него травма. «Олимпиакос» — лидер чемпионата Греции, тут играют хорошо знакомые российским болельщикам Вальбуэна и Мвила. В этом противостоянии возможны сюрпризы.

Прогноз: «Севилья» победит с разницей в 1 гол за 3.50.

«Севилья» борется в Испании за чемпионство с «Реалом», а вот в ЛЧ дела не заладились. Зато есть шанс взять Лигу Европы — турнир, который она в 21-м веке выиграла уже 6 раз! У андалусийцев в новом году всего одно поражение (в Кубке Испании от «Бетиса»), выступают они достаточно стабильно. «Севилья» при Лопетеги хороша в защите, здорово прессингует, если нужно, использует тактические фолы. Новичок Рафа Мир сходу стал лучшим бомбардиром команды (10 голов в сезоне). Загребское «Динамо» тоже известно своим умением играть в обороне и расчетливыми атаками. Год назад хорваты выбили из ЛЕ «Тоттенхэм» Моуринью. Просто тут «Севилье» не будет.

Прогноз: «Ювентус» победит и обе забьют — нет за 3.25.

«Ювентус» вернулся. Особенно ясно это стало с подписанием Влаховича. Серб не забивает в каждом матче, но часто угрожает воротам соперника. Беспроигрышная серия «Старой синьоры» в чемпионате Италии длится с конца ноября и насчитывает уже 11 матчей. Благодаря ей команда Аллегри вернулась в топ-4, хотя у идущей пятой «Аталанты» матч в запасе (и отставание в два очка). но главное, что «Юве» показывает гораздо более уверенную игру, чем в первом круге. «Торино» в прошлом сезоне едва спасся от вылета, а в этом держится в середине таблицы и забивает больше, чем пропускает. Правда, у мощного бомбардира Белотти всего два гола в чемпионате, с атакой у команды Юрича проблемы есть. От туринского дерби можно ждать любого результата, но все же шансы «Юве» на успех выше.

Футбол. Лига чемпионов. «ПСЖ» — «Реал».

Футбол. Лига чемпионов. «Спортинг» — «Манчестер Сити».

Футбол. Лига чемпионов. Интер«- “Ливерпуль”.

Футбол. Лига чемпионов. «РБ Зальцбург» — «Бавария».

Футбол. Лига Европы. «Барселона» — «Наполи».

Футбол. Лига Европы. «Боруссия» Д — «Глазго Рейнджерс».

Футбол. Лига Европы. «Зенит» — «Бетис».

Футбол. Лига Европы. «РБ Лейпциг» — «Реал Сосьедад».

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