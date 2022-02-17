«Зенит» против «Бетиса», «Наполи» в гостях у «Барселоны»: следим за плей-офф Лиги Европы

Прогноз: «Зенит» не проиграет и обе забьют за 2.25.

«Зенит» первым из российских клубов вышел из отпуска. В середине февраля команде Семака предстоит встреча с «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы. Чемпион России был активен в межсезонье: расстался с Азмуном, взял двух форвардов Сергеева и бразильца Алберто, а также защитников Адамова и Алипа. Подготовка к ЛЕ вышла скомканной. На первом сборе питерцы играли без двух основных вратарей и нескольких футболистов стартового состава. На втором сборе в Португалии питерцы получали игровую практику, знакомились с новичками… и попутно выиграли Atlantic Cup. «Зенит» победил датские «Мидтьюлланд» и «Брондбю», а также поделил очки с «Копенгагеном». Но какой команда Семака предстанет в официальном матче — полнейшая загадка.

«Бетис», конечно, — соперник совсем другого уровня. Команда, которую тренирует опытнейший Пеллегрини, в этом сезоне вышла из тени «Севильи» и входит в тройку лучших клубов Испании. «Бетис» был известен тем, что очень много пропускал в последние годы, теперь же с обороной все стало гораздо лучше, разница мячей в Ла Лиге у него +16 (третья в чемпионате). В Кубке Испании севильцы уже одной ногой в финале — они выиграли первый полуфинал у «Райо Вальекано». Финал, кстати, пройдет в родном городе. А тут еще и Лига Европы. По всем признакам этот сезон — важнейший для «Бетиса» за многие годы. И состав у него очень хорош, чтобы взять как минимум один трофей. В Санкт-Петербург испанцы, правда, прибыли без двух важных игроков: Фекира и Каналеса. Не будет и известного вратаря Браво. Так что в этом матче возможно все.

Прогноз: тотал меньше 2,5 за 2.14.

Матч, который украсил бы и плей-офф Лиги чемпионов. Но «Барселона» впервые за 21 год не вышла в ⅛ финала ЛЧ, и теперь может побороться только за второй по значимости еврокубок. Трофей есть трофей, тем более в чемпионской гонке каталонцы не участвуют, а из Кубка Испании они уже вылетели. «Барса» укрепилась в январе, пригласив Обмеянга, Адаму Траоре и Феррана плюс наконец дозаявили Дани Алвеса. При Хави команда редко проигрывает, в выходные каталонцы спаслись в самом конце матча с «Эспаньолом» (2:2). Игра при новом тренере еще не отстроена, поэтому стабильных результатов нет. Но в чемпионате «Барса» уже подтянулась на 4-е место (Куман уволили, когда она была 9-й в начале ноября).

«Наполи» после шикарного старта сезона пережил кризис в ноябре-декабре и упустил лидерство в серии А. Однако сейчас команда Спаллетти снова борется за скудетто — в 2022-м она проиграла только раз — «Фиорентине» на Кубок. В серии А неаполитанцы пропускают меньше всех голов, правда, в Лиге Европы в обороне все было не так гладко, как мы помним по матчам со «Спартаком». «Наполи» был хорош в недавней игре с «Интером» и вполне мог победить, но не хватило чуть везения. Интересно, какую тактику выберет Спаллетти на гостевую игру, вполне возможно, что итальянская команда будет осторожничать. При таком раскладе много голов мы тут можем не увидеть.

Прогноз: «Рейнджерс» победят с форой +1 за 2.31.

«Боруссия» уступила первые два места в группе ЛЧ «Аяксу» и «Спортингу» и теперь попробует взять трофей, которого еще нет в ее коллекции. Дортмунд нестабилен в последнее время, победы сменяются поражениями. Команда вылетела из Кубка Германии, в чемпионате недавно попала под «Байер» (2:5), но следом выиграла у «Униона» 3:0. Большой проблемой стало отсутствие Холанда, суперфорварда не будет и в этой игре. Также «Боруссии» не поможет Эмре Джан, он дисквалифицирован.

«Рейнджерс» выходят в плей-офф ЛЕ последние три сезона, однако дальше ⅛ финала они еще не доходили. Здесь им сразу достался топовый соперник. С конца ноября у шотландцев только одно поражение — в недавнем дерби с «Селтиком». В целом смена тренера по ходу сезона (Джеррарда на ван Бронкхорста) прошла успешно, а в зимнее трансферное окно «Рейнджерс» взяли еще и Рэмзи из «Ювентуса». В Дортмунде на стадионе будет только 10 тысяч болельщиков, это тоже может сыграть в пользу гостей.

Прогноз: ничья за 3.65.

«Порту» здорово пошумел год назад в ЛЧ, выбив из плей-офф «Ювентус» с Криштиану. Теперь же команда прилично обновилась, лучшего бомбардира Луиса Диаса португальцы продали «Ливерпулю» в январе. Несмотря на это, «Порту» показывает феноменальные результаты в своем чемпионате: ни одного поражения в 22 турах (19 побед, 3 ничьи)! 11 февраля «Порту» сыграл драматичный матч, отыгравшись с 0:2 против «Спортинга» (в итоге 2:2), там были и драки, и удаления. Но время на восстановление у португальцев было.

«Лацио» остается загадочной командой. Римляне могут обыгрывать по 3:0 «Фиорентину» и «Болонью», а могут спокойно устроиться на 0:4 с «Миланом» в Кубке Италии. Впрочем, Сарри уверен, что это был единичный провал. Атака команды сильно зависит от Иммобиле, у него 23 гола в этом сезоне. Уже известно, что Чиро не полетел в Португалию. Без такого бомбардира шансов у «Лацио» выиграть немного, но и уступить представитель серии А не должен.

Прогноз: тотал меньше 2,5 за 2.06.

«Лейпциг» хорош в 2022-м, команда Тедеско выиграла 5 матчей и уступила только «Баварии» (причем в борьбе — 2:3). «Быки» держатся в топ-4 (а ведь были 11-ми!) и рассчитывают попасть в ЛЧ на следующий сезон. Но таблица в Германии очень плотная, можно легко вылететь и за пределы первой десятки. Экс-тренер «Спартака» оживил форварда Андре Силву, на его счету уже 4 гола в последних 6 матчах. «Лейпциг» вообще теперь много забивает, минимум два мяча в каждой игре.

«Реал Сосьедад» верен себе и в новом году: команда мало забивает, но еще меньше пропускает. Отсюда две победы и три ничьи в Ла Лиге — во всех матчах было забито не больше двух голов! Только в Кубке Испании баски не смогли остановить разыгравшийся «Бетис» — 0:4. Давид Сильва снова играет после травм, пара Ойасабаль — Исак всегда опасна на контратаках. Это будет интересное противостояние яркого нападения и крепкой защиты, предположим, что баски удивят своей обороной соперника.