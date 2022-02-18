Ремейк полуфинала ЛЧ, дерби Страны Басков и другие топ-матчи уикенда

Прогноз: победа «Манчестер Сити» всухую за 2.11

Футбол Англия 2021/2022 Тур 26, 19.02.2022, 20:30 Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур -

Все привыкли к тому, что «Манчестер Сити» постоянно идет в числе лидеров английского футбола, но кажется, пора говорить о единоличном доминировании. Есть «Ливерпуль», который Пеп Гвардиола назвал «занозой в заднице», однако красные не могут похвастать нереальной стабильностью «Сити»: 12 побед и 1 ничья в 13 последних матчах с общей разницей мячей 42:7. На что рассчитывать «Тоттенхэму», который проиграл два подряд домашних матча «Саутгемптону» и «Вулверхэмптону»? Поражения стали очень болезненными, и наставник «шпор» Антонио Конте прямо заявил, что команда недостаточно укомплектована для борьбы за топ-4, а шансы попасть в Лигу чемпионов оценил в 1%.

В плане исхода играть не с чем. Сомнений в победе хозяев мало, тем более «Тоттенхэм» для них — серьезный раздражитель со времен эпического полуфинала Лиги чемпионов в 2019-м, коэффициент на нее мизерный. Сенсации бывают, но риск ставить на них в данном случае не оправдан. «Плясать» стоит от «Сити»: если с реализацией моментов у подопечных Гвардиолы иногда бывают проблемы (лиссабонский «Спортинг», только что получивший пять, грустно ухмыльнулся), то в обороне все надежно: 14 пропущенных мячей в 25 турах АПЛ — это космос. Расстроенный и разобранный «Тоттенхэм» может просто не найти в себе сил на контригру, если все пойдет по сценарию Гвардиолы.

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2.5 за 1.93

Футбол Италия 2021/2022 Тур 26, 20.02.2022, 14:30 Фиорентина - Аталанта -

В России, конечно, главный интерес к «Фиорентине»: выйдет ли у «фиалок» избавиться от Александра Кокорина, или российский форвард так и останется чемоданом без ручки, — но в чисто футбольном плане нас ждет любопытнейшей противостояние во Флоренции. Совсем недавно соперники встречались в Кубке Италии, и это был огонь, а не матч, с фантастическим сценарием и победным голом «Фиорентины» в Бергамо на 93-й минуте. Ждем новую серию, запасаемся попкорном.

«Аталанте» обязательно надо брать в чемпионате реванш за Кубок, если команда Джан Пьеро Гасперини хочет продолжать, по правде говоря, довольно безнадежную борьбу с «Ювентусом» за путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. «Фиорентина» Винченцо Итальяно имеет рабочие шансы на Лигу Европы и отступать не будет, хотя потеря Душана Влаховича — тяжелый удар. Букмекеры оценивают шансы соперников как совершенно равные, и снова лучше сыграть не на исход, а на забитые мячи. С учетом стиля команд их наверняка будет немало.

Прогноз: победа «Манчестер Юнайтед» и тотал больше 2.5 за 2.55

Футбол Англия 2021/2022 Тур 26, 20.02.2022, 17:00 Лидс - Манчестер Юнайтед -

Критикуемого, даже когда «МЮ» набирает очки, Ральфа Рангника ждет в гости Марсело Бьелса, которым не перестают восхищаться, пока «Лидс» пикирует к зоне вылета — это любопытно. Противостояние «Лидса» и «МЮ» носит исторический характер, и его можно считать настоящим дерби. Для «МЮ» подходящий момент наведаться к соседям: какие бы проблемы ни раздирали изнутри манкунианцев — у «Лидса» все еще хуже. Команда Бьелсы потерпела поражения в матчах с прямыми конкурентами «Ньюкаслом» и «Эвертоном» и вот уже 10 матчей подряд не может сыграть на ноль, что в прежние сезоны как раз ее отличало.

В первом круге, точнее, в первом туре нового сезона, «красные дьяволы» уничтожили соперника со счетом 5:1, хет-трик сделал Бруну Фернандеш, четыре голевые передачи отдал Погба, забил ныне отстраненный Гринвуд — будущее казалось фанатам «МЮ» безоблачным, но и нынешнюю черную полосу реально завершить. Воспряли португальские лидеры, кроме специалиста по «Лидсу» Бруну в предыдущей игре с «Брайтоном» забил и Роналду, так что представители Манчестера должны брать в соседнем Лидсе свое и создать достаточно голевых моментов с учетом дыр у соперника в центре поля для хорошей разницы мячей.

Прогноз: победа «Барселоны» и обе забьют за 3.75

Футбол Испания 2021/2022 Тур 25, 20.02.2022, 18:15 Валенсия - Барселона -

Переносимся в Испанию, где нас ждут два классических противостояния. «Барселона» не смогла обыграть в Лиге Европы «Наполи», но выглядела неплохо, и теперь Хави и компании предстоит еще один экзамен — на «Месталье», где к «Барсе» обычно не слишком гостеприимны. Для подопечных Пепе Бордаласа главный турнир сейчас — Кубок Короля, где от финала их отделяет выезд в Бильбао, но это не значит, что «летучие мыши» махнули крылом на чемпионат. «Барселона» — серьезный раздражитель, к тому же в Валенсию она приедет без дисквалифицированных ветеранов обороны Пике и Дани Алвеса.

«Барса» не всегда добивается нужных результатов, но с появлением ряда новичков команда Хави играет все интереснее. Проблемы «сине-гранатовых» в основном кроются в обороне. «Валенсия» за исключением недавней встречи с «Реал Сосьедадом» (0:0) почти всегда результативно играет сама и дает делать то же самое своему сопернику. Команды могут начать осторожно, но эмоции неминуемо раскроют игру, в которой каталонцам очень нужна победа на фоне кризиса главного конкурента в лице «Атлетико». Пробить хороший тотал могут помешать проблемы с реализацией, но ждем голы как в одни, так и в другие ворота.

Прогноз: ничья и тотал меньше 2.5 за 3.10

Футбол Испания 2021/2022 Тур 25, 20.02.2022, 23:00 Атлетик - Реал Сосьедад -

На десерт нас ждет дерби Страны Басков. Нечасто бывает, что друзья-соперники (а традиционно у баскских клубов нет такой уж сильной антипатии друг к другу) подходят к очной встрече в примерно равном состоянии, еще и соседствуя в таблице, как нынче. «Атлетик» отвлекает от внутреннего первенства борьба за свой любимый в последнее время Кубок, «Сосьедад» увез из Лейпцига перспективные 2:2 и попробует выйти в ⅛ Лиги Европы, но ради дерби баски точно отложат все остальные дела, тем более на кону борьба за путевку в еврокубки.

В очных встречах двух главных баскских клубов редко бывает много голов — чаще всего они играют между собой со счетом 1:1. Чего-то подобного можно ожидать и на этот раз, хотя не скроем, что ставка рискованная. В четырех последних очных встречах сыграл тотал меньше 2.5. По статистике «Реал Сосьедад» в последние годы успешнее в дерби, но за «Атлетик» родные стены «Сан-Мамеса». Матч будет упорным, моментов вряд ли будет много, а ничейный исход достаточно вероятен.