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10:34 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал» возьмут по три очка, в дерби двух «Боруссий» ждем ничью: пытаемся выиграть 50 миллионов

Угадываем исходы матчей.

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Источник: Reuters

«Арсенал» — «Брентфорд»

Прогноз: «Арсенал» победит с разницей в 2 гола за 4.00.

При Артете «Арсенал» хватает больше всех в АПЛ красных карточек. Логичных объяснений этому нет, в недавней игре с «Вулверхэмптоном» затмение нашло на Мартинелли. Молодой бразилец получил две желтые за 5 секунд. Но «канониры» все-таки удержали счет 1:0 и прервали наконец серию из 5 матчей без побед в 2022 году. «Брентфорд» без нескольких игроков основы угодил в кризис за последний месяц. Команда проиграла 6 матчей подряд, и только с «Кристал Пэлас» смогла набрать одно очко (0:0). Эриксен пока не готов играть за «пчел», выход нападающего Тоуни под вопросом. С таким соперником «Арсенал» должен справиться на своем стадионе.

«Кристал Пэлас» — «Челси»

Прогноз: «Челси» победит и тотал меньше 2,5 за 3.65.

«Челси» успешно съездил на клубный чемпионат мира и вернулся в Лондон с еще одним трофеем. Теперь команде Тухеля предстоит удержаться в топ-4 АПЛ и защитить свой титул в ЛЧ (через три дня матч ⅛ финала с «Лиллем»). Лондонцы потеряли из-за травмы Маунта, но есть и хорошие новости — Лукаку снова начал забивать: два гола в двух матчах клубного ЧМ. Соперник не должен вызвать больших трудностей у «Челси». «Кристал Пэлас» за последние три месяца выиграл только два матча в АПЛ (в новом году — ни одного). При этом вылет пока команде Виейра не грозит. Сегодня не сможет сыграть важный для «Кристал Пэлас» полузащитник Галлахер (он был арендован у «Челси»), так что шансов у «орлов» совсем мало.

«Ливерпуль» — «Норвич Сити»

Прогноз: «Ливерпуль» победит и тотал больше 3,5 за 2.50.

«Ливерпуль» подтвердил свой статус одной из сильнейших команд Европы, выиграв непростой матч у «Интера». У классической для этого сезона тройки атаки Салах — Жота — Мне (да и у всей команды) мало что получалось. Но замены Клопп во втором тайме сработали, как сработало и грозное оружие «Ливерпуля» — розыгрыши угловых. Гол Фирмино после навеса и удар Салаха с рикошетом обеспечили «красным» спокойный ответный матч. «Норвичу» не повезло. Неделю назад он попал под каток «Ман Сити» (0:4), а теперь играть с «Ливерпулем» на «Энфилде». «Канарейки» — одна из худших команд АПЛ, так что избежать разгрома им будет очень сложно.

«Боруссия» Д — «Боруссия» М

Прогноз: ничья за 4.10.

Дортмундская «Боруссия» удивила со знаком минус в плей-офф Лиги Европы. Вряд ли кто-то ожидал, что немецкая команда пропустит дома сразу 4 гола от «Рейнджерс». Дортмундцы не использовали кучу моментов у чужих ворот, забили только два и поставили себя в тяжелое положение перед ответным выездом. На Холанда команда пока не может рассчитывать, норвежец еще продолжает восстанавливаться после травмы. «Боруссия» Менхенгладбах — загадочная команда при новом тренере Хюттере. Она может обыграть «Баварию» и Дортмунд, а может влететь «Фрайбургу» 0:6. Главная проблема Гладбаха — плохая игра в защите, он пропускает слишком много голов. Исход матча предсказать сложно, предположим здесь ничью.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Чемпионат Испании. «Осасуна» — «Атлетико». Футбол.

Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».

Футбол. Чемпионат Италии. «Салернитана» — «Милан».

Футбол. Чемпионат Франции. «Ницца» — «Анже».

Футбол. Чемпионат Испании. «Эспаньол» — «Севилья».

Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» — «Барселона».

Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» — «Монако».

Футбол. Чемпионат Англии. «Вулверхэмптон» — «Лестер».

Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» — «Лацио».

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Андрей Санталов

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