Аллегри в гостях у Эмери, Симеоне против Рангника — плей-офф ЛЧ продолжается
Варианты для ставок есть.
Варианты для ставок есть.
Прогноз: ничья за 3.20.
«Вильярреал» впервые с 2009 года пробился в плей-офф ЛЧ и опасен теперь для любого соперника. В матчах навылет Эмери чувствует себя как рыба в воде, и большие имена его не смущают. Вспомнить хотя бы финал Лиги Европы в прошлом году с «Ман Юнайтед». «Вильярреал» недавно устоял против «Реала» и выиграл у «Бетиса» — такое комбо в Испании удается далеко не каждому клубу. По забитым и по пропущенным команда Эмери держится в топ-34 в Испании, а ведь ей еще и сильно не везет в этом сезоне. Дома испанцы должны как минимум не проиграть.
«Ювентус», скорее всего, не будет возражать против такого исхода. Аллегри — прагматичный тренер, он не будет лететь с шашками наголо в первом же матче ⅛ финала. Тем более в составе не будет Дибалы и Кьезы. Новичок «Юве» Влахович забил в дебютной игре за туринцев, но в трех следующих встречах у него ни голов, ни передач. И во всех этих трех матчах «Старая синьора» пропускала — надежная игра у своих ворот куда-то пропала. Возможно, эта связано с тем, что полузащита в нынешнем «Юве» не так сильна, поэтому контролировать ход встречи, как раньше, уже не получается.
Прогноз: «Челси» победит и тотал меньше 2,5 за 3.00.
«Челси» оказался не в лучшей форме после возвращения с победного чемпионата мира среди клубов. Матч с «Кристал Пэлас» не обещал больших сложностей, но по факту против соперника, оборонявшегося у своей штрафной, команда Тухеля мало что могла сделать. Лукаку вообще дотронулся до мяча всего 7 раз за игру! Сказались и проблемы с крайними защитниками — в основе на этих позициях вышли футболисты, привыкшие играть в центре обороны (Кристенсен и Сарр). В общем, «Челси» очень повезло, что Зиеш забил на 89-й минуте и добыл для «синих» три очка.
«Лилль» уже не раз удивлял болельщиков: чемпионство во Франции в прошлом сезоне, первое место в группе ЛЧ осенью. Но в этой паре шансов сотворить сенсацию у «догов» все-таки немного. «Лилль» тоже сейчас не на пике формы. Недавно команда влетела «ПСЖ» 1:5, а в пятницу разошлась миром с «Метцем» (0:0). Йылмаз не так результативен в этом сезоне, Языджи ушел в ЦСКА. Из бомбардиров уровень держит только канадец Дэвид. Во Франции «Лилль» откатился на 11-е место и пропускает больше, чем забивает. «Челси» на своем поле должен побеждать, а вот голов вряд ли будет много.
Прогноз: тотал больше 3,5 за 2.66.
«Бенфика» начинала лигочемпионский путь еще с квалификации со «Спартаком», и вот она уже среди 16 лучших команд Европы. В первый раз з пять лет. В группе португальцы подвинули, напомним, саму «Барселону». «Бенфика» любит атаковать, играть первым номером. В Португалии она забивает больше всех, пропускает немного. Защита справилась и в ЛЧ: 4 матча на ноль, не удалось остановить только «Баварию». Правда, тренера Жезуша это не спасло, в конце декабря его поменяли на Вериссимо из «Бенфики Б». При нем результаты сильно лучше не стали, при этом в последних 5 матчах было минимум три гола.
«Аякс», как все знают, тоже любит поиграть в атаку. В чемпионате команда традиционно лидирует, хоть и не решила еще вопрос с досрочной победой. В 2022 году у амстердамцев 100-процентный результат, они выиграли все 7 матчей с общей разницей 28:1. Неслучайно тренера тен Хага видят одним из главных кандидатов в «Манчестер Юнайтед». «Аякс» — фаворит в этой паре, но у себя дома португальцы могут навязать борьбу. А вот голов, скорее всего, будет много при любом исходе.
Прогноз: ничья за 3.25.
«Манчестер Юнайтед» наконец-то выиграл два матча подряд. Очень вовремя после вылета из Кубка Англии и двух ничьих. Теперь шансы на 4-е место в Англии выросли. Рангник вообще уверен, что его команда прогрессирует, но счетом 4:2 с «Лидсом» не стоит обольщаться. «Ман Юнайтед» опять провалился во втором тайме, позволив сравнять счет с 2:0 за две минуты. И лишь удобный стиль «Лидса» позволил взять три очка. А у Роналду меж тем в 2022-м — всего один гол.
«Атлетико» сильно лихорадит в последний месяц. С 19 января мадридцы идут по графику «поражение — победа». У «Осасуны» чемпион Испании выиграл в субботу, что как бы намекает… Но плей-офф ЛЧ — особая история для Симеоне. Тут он в своей стихии, хоть в последние 4 года дальше четвертьфинала и не удавалось проходить. Защитить титул в Ла Лиге у «Атлетико» уже не получится. После 25 туров отставание от «Реала» — 15 очков. Мадридцы непривычно много пропускают (34 гола). Возможно, они соберутся с силами на поход в ЛЧ, «Ман Юнайтед» не выглядит непроходимым соперником. Ждем осторожной игры в первом матче.
Андрей Санталов