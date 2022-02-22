Неудержимый «Ливерпуль», нестабильный «Тоттенхэм» и неопытный «Арсенал»: угадываем исходы матчей

Прогноз: ничья за 3.75.

«Тоттенхэм» сделал то, что мало кому удается в этом сезоне: одолел «Манчестер Сити». И заодно оживил чемпионскую гонку в АПЛ. План Конте был рискованным, нужно было весь матч выдерживать давление лидера лиги, зато в контратаки его «шпоры» улетали просто замечательно. Кейн и Ко забили три мяча (а могли и еще), после такой победы — д еще и после трех поражений подряд в АПЛ — «Тоттенхэм» может снова поверить в себя. Однако с «Бернли» будет даже в чем-то посложнее, тут уже «шпорам» придется играть первым номером, а они это не очень любят и умеют. А «Бернли» сейчас на подъеме: отобрал очки у «Арсенала» и «Ман Юнайтед», только что разгромил «Брайтон». Ставим тут на осечку фаворита.

Прогноз: «Ливерпуль» победит с разницей в 3+ гола за 3.05.

Да, интрига в Англии снова жива, и «Ливерпуль» обязан этим воспользоваться. До «Сити» — 6 очков, но у команда Клоппа игра в запасе плюс личная встреча 9 апреля. В прошлом туре мерсисайдцы помучались с «Норвичем», однако во втором тайме разница в классе сказалась. Классные голы забили и Мане, и Салах. Наконец отличился и новичок Диас. У «Ливерпуля» теперь 8 побед подряд, и эта серия должна продолжиться. «Лидс» при Бьелсе не меняется: команда все время идет вперед, не глядя на то, с кем она играет — топ-клубом или нет. 7 поражений в 10 матчах — и самобытный клуб уже вылетел из Кубка Англии, а в чемпионате все ближе к опасной зоне. 10 пропущенных голов в последних трех играх красноречиво намекают, что ждет «Лидс» в матче с «Ливерпулем».

Прогноз: ничья за 3.50.

«Лестер» в отличие от других английских клубов сыграет в четверг не в чемпионате, а в Лиге конференций. В первом матче англичане разгромили дома датский «Рандерс» 4:1 и практически решили все вопросы. Эта победа прервала серию из 5 игр без побед, но радоваться команде Роджерса еще рано. В выходные они снова уступили в АПЛ — на этот раз «Вулверхэмптону». Все-таки Варди сильно не хватает, форвард еще не выходил на поле в этом году. Датчанам терять уже нечего, а «Лестер» снова будет не в оптимальном составе. «Рандерс» могут даже выиграть с минимальным счетом, но гости, вероятнее всего, один или два раза подловят их на контратаках.

Прогноз: «Вулверхэмптон» победит за 5.60.

Да, в это мало кто верит, поэтому и коэффициент такой высокий. «Арсенал» буквально две недели назад победил «Вулверхэмптон» 1:0 — в матче, где «канонирам» пришлось отбиваться в последние 20 минут из-за удаления Мартинелли. Но в целом, команда Артеты сейчас не превосходит «волков», те отлично умеют действовать вторым номером и недавно обыгрывали и «Тоттенхэм», и «Манчестер Юнайтед». У «Арсенала» по-прежнему нет ярко выраженного бомбардира: Обамеянг уже в «Барселоне», Ляказетт забивает мало. Вся надежда на полузащитников. Но от них стабильности пока ждать рано. Так что ждем тут сенсацию.

Футбол. Лига чемпионов. «Вильярреал» — «Ювентус».

Футбол. Лига чемпионов. «Челси» — «Лилль».

Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед».

Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» — «Аякс».

Футбол. Лига конференций. «Будё-Глимт» — «Селтик».

Футбол. Лига Европы. «Лацио» — «Порту».

Футбол. Лига Европы. «Бетис» — «Зенит».

Футбол. Лига Европы. «Глазго Рейнджерс» — «Боруссия» Д.

Футбол. Лига Европы. «Наполи» — «Барселона».

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