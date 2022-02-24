Тяжелый выезд для «Зенита», голы в матче «Наполи» — «Барселоны»: ставки на Лигу Европы

Прогноз: тотал больше 3 за 2.57.

«Лацио» слабо провел первый матч в Португалии и по делу проиграл. Команде Сарри удалось забить первой, но дальше хозяева были активнее, их преимущество по ударам говорит само за себя: 21−7. У римлян есть проблемы с составом, в ответной игре не примут участие Дзакканьи (забил неделю назад «Порту»), Педро и защитник Ачерби. Зато восстановился после высокой температуры Иммобиле, вопрос только, в какой он форме.

У «Порту» продолжается фантастическая серия: из последних 14 матчей он выиграл 13 (плюс одна ничья). После ухода Луиса Диаса в «Ливерпуль» в роли бомбардира себя проявляет Тони Мартинес. 24-летний испанец отгрузил два гола «Лацио» и застолбил себе место в стартовом составе. Для плана Б в атаке могут выйти и Эванилсон с Мареми (у обоих по 14 голов в этом сезоне). Тренер Консейсау уверяет, что команда едет в Рим забивать голы и не будет отсиживаться в обороне, защищая преимущество в один мяч. Похоже, тут скучно не будет.

Прогноз: победа «Олимпиакоса» за 3.45.

В первом матче «Аталанте» не повезло пропустить гол от «Олимпиакоса» после единственного удара в в створ, но после перерыва все встало на свои места. Бергамаскам особенно хорошо удавались подачи с угловых — дважды после стандартов отличился защитник Джимсити. Зато после случился провал с «Фиорентиной»: «Аталанта» проиграла, Гасперини был удален. Одна победа в 8 турах серии А — это говорит о кризисе команды из Бергамо. Миранчук все еще травмирован, не будет и основных форвардов Сапаты и Муриэля.

Для «Олимпиакоса» это поражение в Италии стало первым за 8 матчей. Лидер греческого футбола явно не привык уступать. Вальбуэна не сыграл в Бергамо, но после этого забил гол в чемпионате Греции — француз должен быть готов к ответному матчу. «Олимпиакос» дома уже побеждал в еврокубках команды с именем, так что большим сюрпризом успех во встрече с кризисной «Аталантой» не станет. Тем более на поле за греков выйдут Вацлик (экс-вратарь «Севильи»), Сократис (экс- «Арсенал»), Манолас (экс- «Рома» и «Наполи»), Мвила…

Прогноз: победа «РБ Лейпциг» в основное время за 2.55.

Матч в Германии получился нетипичным для «Реал Сосьедада». Баски и сами непривычно много (для себя) забили (дважды), и пропустили много (тоже дважды). На такую результативность повлияли два поставленных пенальти. Испанский клубне удержал победный счет, но может быть доволен и ничьей — это хорошая ситуация перед домашней встречей. Но на два фронта сил не хватает: в чемпионате «Сосьедад» разгромно проиграл баскское дерби 0:4. Возможно, 1/16 финала Лиги Европы — это предел для скромной команды из Испании.

«Лейпциг», напротив, прибыл на ответный матч в отличном настроении, «быки» только что разгромили «Герту» 6:1. Пять голов, правда, были забиты, когда берлинцы остались в меньшинстве, но тем не менее. У Тедеско отличная группа атаки: Нкунку (22 мяча в сезоне), Андре Силва (12), а еще есть Поульсен, Форсберг и Ольмо. Главное, экс-тренеру «Спартака» удалось вытащить команду из ямы, в бундеслиге она уже на 4-м месте. Ждем прохода «Лейпцига» в Лиге Европы.

Прогноз: тотал больше 3,5 за 2.54.

«Зенит» не воспользовался своим шансом в первом матче. Соперник приехал в Санкт-Петербург без нескольких основных игроков, но все равно быстро забил два мяча, а когда чемпион России отыгрался, еще раз воспользовался ошибкой вратаря Кержакова. Нелучший матч провел Ракицкий, да и вся оборона «Зенита». С положительной стороны, отметить можно Дзюбу, Вендела и Малкома. Теперь же против Семака плохая серия гостевых матчей в еврокубках: 16 игр без побед.

«Бетис» успел в выходные обыграть «Мальорку» 2:1 и по-прежнему идет на третьем месте в Ла Лиге. Севильцы в отличной форме, у них 9 побед в 11 матчах и 29 забитых голов! К домашней встрече с «Зенитом» в состав вернулись Фекир и Каналес, защиту российской команды ждет еще более серьезное испытание. Единственная надежда для Семака — слабая игра «Бетиса» в обороне, испанцы редко играют на ноль. Но атака все это с лихвой компенсирует. Ждем и здесь много голов.

Прогноз: тотал «Глазго Рейнджерс» больше 1,5 за 2.41.

Первый матч в Германии всех поразил. «Боруссия» считалась фаворитом, но умудрилась пропустить 4 мяча, забив всего два. Казалось, Дортмунд в нокдауне, но нет. В бундеслиге он громит «Боруссию» Менхенгладбах 6:0! Суперматч выдал Ройс — два гола и три передачи! И это все без Холанда, норвежец пока радуется за одноклубников, сидя на трибуне. Значит ли все это, что Дортмунду гарантирована победа в Шотландии? Тоже нет — команда слишком нестабильна.

У «Рейнджерс» хороший запас в два мяча, однако расслабляться рано. В Шотландии команда ван Бронкхорста уступила лидерство «Селтику». Если еще и упустить выход в ⅛ финала ЛЕ, это может сильно ударить по клубу. «Рейнджерс» при своих болельщиках на «Айброксе» хороши. Победили в 9 последних матчах, а последнее поражение было аж в сентябре (от «Лиона»). «Боруссии» нужно с первых минут рисковать и отыгрываться — это идеальная ситуация для быстрых атак шотландцев. Забить два мяча при таких раскладах не выглядит суперсложной задачей.

Прогноз: обе забьют и тотал больше за 2.07.

«Барселона» намерена доминировать и в этом матче — так же, как она это делала (с согласия «Наполи») на «Камп Ноу». Каталонцы 21 раз пробили по воротам гостей, один только Ферран нанес 9 ударов. Моментов у команды Хави, конечно, было не на один гол, но и соперник при этом мешал, как мог, отсюда промахи из выгодных позиций. Что бывает, когда «Барса» получает много свободного пространства, показал матч с «Валенсией» (4:1). Первые голы за новый клуб забил Обамеянг (сразу хет-трик!), Педри снова очень хорош, даже опальный Дембеле полезно играет.

Счет 1:1 оставил шансы обеим командам. Спаллетти заявил, что при своих болельщиках его команда сыграет активнее, не будет отсиживаться так глубоко в обороне. Инсинье восстановился после небольшого повреждения и явно поможет неаполитанцам увереннее чувствовать себя на чужой половине поля. Как и тот факт, что «Барса» очень редко играет на ноль — защитники и опорники сдали, а тер Стеген не может все время выручать. Матч в Неаполе будет на три результата, ждем от него голов!