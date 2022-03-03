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10:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Голов будет мало: прогноз на матч «Локомотив» — «Енисей»

Следим за Кубком России.

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Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» остался без главного тренера — Гисдоль вернулся в Германию. К ближайшим матчам команду будет готовить его помощник — 36-летний Комппер. Хочет покинуть «Локо» и бразильский защитник Пабло. Зимой «железнодорожники» уже серьезно обновили состав. Клуб расстался со Смоловым, Зе Луишем, Мурило, Лисаковичем и Анджорином. Взамен «Локо» взял чешского нападающего Кухту, форварда Изидора и защитника Мампасси. Но сколько теперь останется легионеров — большой вопрос. «Локомотив» еще не проводил официальных матчей после зимнего перерыва, его игра с «Краснодаром» была перенесена.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Енисей» еще тоже не играл — сезон в ФНЛ возобновится 6 марта. В первом дивизионе красноярцы занимают 9-е место. Это можно считать хорошим результатом, ведь они пропустили 37 голов в 25 турах (15-е место в лиге). «Енисей» выручает атака, его игроки забили 36 мячей (6-е место в лиге). В Кубке России сибиряки осенью преодолели барьер в виде «Крыльев Советов». Сейчас, впрочем, у «Енисея» новый тренер, зимой команду возглавил Гаранин, и пока непонятно, как команда воспримет его требования. Много неясного и у «Локо», вряд ли в такой ситуации можно ждать много голов.

Наш выбор на этот матч — тотал меньше 2,5 за 1,88 в БК «Фонбет» и ставка «обе забьют — нет» за 1,57 в БК «Марафон».

Андрей Санталов

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