Голов будет мало: прогноз на матч «Локомотив» — «Енисей»

«Локомотив» остался без главного тренера — Гисдоль вернулся в Германию. К ближайшим матчам команду будет готовить его помощник — 36-летний Комппер. Хочет покинуть «Локо» и бразильский защитник Пабло. Зимой «железнодорожники» уже серьезно обновили состав. Клуб расстался со Смоловым, Зе Луишем, Мурило, Лисаковичем и Анджорином. Взамен «Локо» взял чешского нападающего Кухту, форварда Изидора и защитника Мампасси. Но сколько теперь останется легионеров — большой вопрос. «Локомотив» еще не проводил официальных матчей после зимнего перерыва, его игра с «Краснодаром» была перенесена.

«Енисей» еще тоже не играл — сезон в ФНЛ возобновится 6 марта. В первом дивизионе красноярцы занимают 9-е место. Это можно считать хорошим результатом, ведь они пропустили 37 голов в 25 турах (15-е место в лиге). «Енисей» выручает атака, его игроки забили 36 мячей (6-е место в лиге). В Кубке России сибиряки осенью преодолели барьер в виде «Крыльев Советов». Сейчас, впрочем, у «Енисея» новый тренер, зимой команду возглавил Гаранин, и пока непонятно, как команда воспримет его требования. Много неясного и у «Локо», вряд ли в такой ситуации можно ждать много голов.