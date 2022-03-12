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09:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Шварц продолжит погоню за «Зенитом»: прогноз на матч «Арсенал» Тула — «Динамо»

Бело-голубым нужна победа.

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Источник: РИА "Новости"

«Динамо» не сыграло в свою силу со «Спартаком» и закономерно уступил. Бело-голубые были не готовы к контратакам соперника, помешало, конечно, и удаление Варелы в конце первого тайма. Счет, правда, тогда уже был 0:2. Теперь отставание от «Зенита» выросло до 5 очков, но впереди еще 10 туров. Московский клуб сохранил тренера Шварца и почти всех легионеров кроме Ордеца — важный момент с учетом сложной ситуации в российском футболе. Теперь динамовцам важно правильно отреагировать на поражение от «Спартака». В ближайшем туре кроме Варелы не сыграет еще и Грулев, но остальные лидеры команды в строю. Многое будет зависеть от Смолова, который должен показать, зачем его брали из «Локо», а также от Захаряна и Тюкавина.

«Арсенал» в официальных матчах 2022 года пока идет без побед. Тульская команда вылетела из Кубка России, а в чемпионате проиграла «Сочи» (0:2) и разошлась миром с «Крыльями Советов» (2:2). Счет голам открыл новичок клуба Деспотович (пусть и с пенальти). В РПЛ все больше появляется новостей о том, что в этом сезоне никто не вылетит в ФНЛ. Получается, что у команд из нижней части таблицы, в том числе у «Арсенала», не будет особой мотивации в оставшихся матчах. В любом случае, «Динамо» выше классом, и проблем с настроем быть не должно. В первом круге оно разгромило «Арсенал» 5:1, сейчас тоже должно брать три очка.

На победу «Динамо» можно поставить в БК «Лига Ставок» за 1,80. Привлекает внимание и вариант с тоталом больше 2,5 — БК BetBoom дает на него 2,11.

Андрей Санталов

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