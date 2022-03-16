Кейн и Сон добудут три очка для Конте: прогноз на матч «Брайтон» — «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» идет строго по графику «поражение — победа». Команда Конте может одолеть «Ман Сити» или разгромить «Эвертон», но потом почему-то обязательно следует поражение от «Бернли» или «Мидлсбро». В прошлом туре «Тоттенхэм» не сдержал Роналду и проиграл «Ман Юнайтед» 2:3. Итальянского тренера особенно должна расстраивать невнимательная игра в защите. Формально «Тоттенхэм» еще борется за попадание в Лигу чемпионов, но между «шпорами» и 4-м местом сейчас 4 команды. У лондонцев есть матчи в запасе, однако их еще надо выиграть.

К счастью, для Конте его нынешний соперник находится в ужасной форме. «Брайтон» проиграл пять матчей подряд. За это время «чайки» забили только один гол. Команда Поттера практически в каждом матче старается владеть мячом больше соперника, но в последнее время не может извлечь из этого никаких дивидендов. И все же «Брайтону» в этом сезоне ничто не угрожает, от зоны вылета, несмотря на такую серьезную серию поражений их отделяет 11 очков.

Обе команды встречались месяц назад в Кубке Англии. Точечный прессинг и игра на контратаках принесли тогда успех «Тоттенхэму» — 3:1. И Поттер, и Конте останутся верны своим предпочтениям, значит, этот матч может сложиться по схожему сценарию. Букмекеры сомневаются в успехе «шпор», так что можно взять их победу по хорошему коэффициенту. БК «Фонбет» дает 2,18 на то, что «Тоттенхэм» сегодня выиграет. Также хорошо смотрится ставка на тотал больше 2,5 за 2,08 в БК BetBoom.