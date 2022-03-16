Клопп снова огорчит Артету: прогноз на матч «Арсенал» — «Ливерпуль»

Прогресс «Арсенала» теперь виден всем, Артета вернул команду в топ-4 АПЛ, а это сулит «канонирам» участие в Лиге чемпионов и дополнительный источник доходов. Лондонцы выиграли 9 из последних 11 матчей в чемпионате и теперь опережают идущий пятым «Манчестер Юнайтед» на одно очко при трех играх в запасе. Одна из этих встреч — сегодня против «Ливерпуля». Артета успешно перестроил команду, доверившись молодым Саке, Эдегору, Смит-Роу и Мартинелли. Помогать им оставили опытных Ляказетта, Джаку и Парти, но в целом, у «Арсенала» новые лидеры — возможно, на долгие годы вперед. В выходные «канониры» уверенно переиграли «Лестер» 2:0.

«Ливерпуль» все ближе и ближе к «Манчестер Сити». Пока горожане продолжают терять очки, команда Клоппа штампует победу за победой. Мерсисайдцы разобрались с «Брайтоном» (2:0) благодаря самоотверженной игре Диаса и точному удару Салаха с пенальти. Это был их 8-я победа подряд с общей разницей 21−2! Теперь до «Сити» 4 очка, а если считать по потерянным, то всего одно. Игра у «Ливерпуля» выстроена, работает и прессинг, и контратаки, и позиционные атаки, он много забивает со стандартов. В обороне все надежно под присмотром у ван Дейка и Алиссона. Воистину Клопп создал великую команду, о которой еще долго будут вспоминать в мире футбола.

Единственное, что пока что плохо получается у «Арсенала» — это матчи против топ-клубов. В этом сезоне он уже дважды проиграл «Ман Сити» и «Ливерпулю», было поражение и от «Ман Юнайтед». Мерсисайдцы превосходят «канониров» и по мастерству, и по опыту — психология в таких битвах многое решает. По личным встречам полное преимущество за Клоппом: 9 побед против 1 поражения в последних 18 матчах. В последних 5 играх «Арсенал» не забил ни одного мяча в ворота ливерпульцев. Так что здесь, несмотря, на прогресс лондонцев при Артете, шансов выиграть больше у гостей. БК «Марафон» предлагает коэффициент 1,99 на победу «Ливерпуля». Еще один вариант на эту игру — обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,96 в БК «Тенниси».